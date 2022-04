Skull & Bones: Geleaktes Tutorial-Video stellt die Spielmechaniken vor

Erinnert sich noch jemand an Ubisofts Piratenabenteuer „Skull & Bones“? Ursprünglich angekündigt auf der E3 2017, hatte das Projekt mehrere Verschiebungen und anscheinend auch spielerische Neuausrichtungen zu überstehen. Von einem einst reinen Multiplayer-Titel rund um Seeschlachten wurde es zu einem potentiellen „Sea of Thieves“-Konkurrenten, wie ein frisch geleaktes Tutorial-Video aus dem Techniktest unterstreicht.

Ein neues Piraten-MMO

Demnach werden die Spieler in die Rolle eines aufstrebenden Piratenkapitäns schlüpfen, der über die sieben Weltmeere schippert, sich eine Crew zusammenstellt, Schätze birgt und gegen andere Schiffe in die Schlacht zieht. Dabei muss man stets auch auf die eigenen Ressourcen achten. Nahrung, Wasser und Munition sollte man immer im Vorrat haben, da bei Hunger auch eine Meuterei anstehen könnte.

Darüber hinaus sollte man Aufträge annehmen, um Schätze zu finden, andere Crews auszuschalten oder auch weitere Geheimnisse in der massiven offenen Welt zu finden. Allerdings sollte man darauf achten, dass sich auch andere Spieler auf die Suche begeben und einen durchaus versenken könnten. In dem Fall behält man zwar den Großteil der eigenen Ressourcen, aber einige Sachen bleiben in den Wrackteilen zurück. Diese kann man selbst wieder einsammeln, solange ein anderer Spieler nicht schneller war.

Im Laufe dieses Online-Abenteuers, das man sowohl alleine als auch im Team mit Freunden spielen kann, wird man sein Schiff nach und nach aufwerten, den Charakter anpassen und sich stetig weiterentwickeln können, um der größte Pirat in der Geschichte zu werden. Selbstverständlich wird man auch mit Händlern feilschen und Zeit mit der eigenen Crew verbringen können.

Um bereits einen besseren Eindruck zu erhalten, solltet ihr euch das geleakte Gameplay anschauen. Allerdings könnte es sein, dass es nicht allzu lange verfügbar sein wird.

„Skull & Bones“ hat weiterhin keinen Erscheinungstermin erhalten. Dementsprechend wird man abwarten müssen, bis Ubisoft weitere offizielle Informationen zum Spiel mitteilt. Wir bringen euch dann auch auf den aktuellen Stand.

