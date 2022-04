Stardew Valley: Spieler feiern derzeit absurde Grandpa-Mods

Das 2016 erschienene „Stardew Valley“ kann sich noch immer einer sehr aktiven und freundlichen Community erfreuen. Die Spieler sind vor allem wegen ihrer Hilfsbereitschaft und Friedfertigkeit bekannt. Doch derzeit zeigen die Pixel-Farmer ihre Freude an unglaublich absurden Witzen und schaukeln sich dabei immer wieder gegenseitig hoch.

Spieler können nicht aufhören, Mods für Grandpa zu basteln

Stein des Anstoßes ist der eigene Opa aus „Stardew Valley“. Diesen bekommen die Spieler im Vorspann des Farmspiels zu sehen, als er auf seinem Sterbebett liegt und den Nutzern seine Farm vermacht. Bereits zum Release des Pixel-Hits haben die Spieler über Opas Bett aus der Eröffnungsszene gelacht. Das sehr dünne und ungemütlich aussehende Bett entwickelte sich schnell zu einem Insider-Witz.

Mehrere Jahre nach der Entstehung des Originalwitzes treiben es die Spieler derzeit aber auf die Spitze. Es fing alles mit einer Mod an, die den Namen „Slightly worse Grandpa bed“ trägt. Durch die Modifikation ist bei Opas Bett ein Bettpfosten abgebrochen. Diese recht harmlose Mod brachte jedoch einen Stein ins Rollen, bei der die Spieler derzeit versuchen, sich mit albernen oder absurden Varianten der Eröffnungsszene zu übertreffen.

Das Subreddit zu „Stardew Valley“ ist derzeit voller neuer Grandpa-Kreationen. So gibt es eine Variante, in der Grandpa in der Todespose aus „Family Guy“ auf dem Boden liegt, eine Szene, in der nur das Bett ohne Opa zu sehen ist oder gar ein Bild, in dem Opa selbst das Bett ist. Bei einer anderen Mod spielen die beiden Senioren Evelyn und George aus „Stardew Valley“ Ping-Pong auf Opas Totenbett. In einer der neuesten Midifikationen hat sich gar die Schreinerin des Dorfes, Robin, als Grandpa verkleidet, damit die Spieler bei ihr neue Gebäude kaufen.

Quelle: Reddit, PC Gamer

