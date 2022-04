Wie die verantwortlichen Entwickler von Gearbox Software bekannt gaben, steht zum vor wenigen Wochen veröffentlichten Loot-Shooter „Tiny Tina’s Wonderlands“ ab sofort ein neues Update bereit.

Dieses hebt den Titel auf die Version 1.0.2.0b und bringt verschiedene Inhalte und Verbesserungen mit sich. Zum einen dürfen sich die Spieler und Spielerinnen von „Tiny Tina’s Wonderlands“ auf ein zeitlich begrenztes Event freuen. Das besagte Event trägt den Namen „Treasure Ahoy“ und wird bis zum 5. Mai 2022 bereit stehen.

Im Zuge des „Treasure Ahoy“-Events hinterlassen besiegte Widersacher in Sunfang Oasis und Crackmast Cove mehr Gold.

Der Changelog liefert alle Details

Der Featured-Run für die Chaos-Chamber wurde ebenfalls aktualisiert und verspricht denjenigen, die sie betreten, einen „schrecklichen Fluch“ – zusammen mit einer Zurücksetzung der Rangliste. Ergänzend zum Start des neuen Events bringt das Update auf die Version 1.0.2.0b kleinere Bugfixes mit sich. Beispielsweise können die Achievements beziehungsweise Trophäen „You, Esquire“ und „So Much for That Guy“ nun wie vorgesehen abgeschlossen werden.

Hinzukommen weitere Optimierungen und Balancing-Anpassungen. Alle weiteren Details zu den gebotenen Neuerungen entnehmt ihr dem ausführlichen Changelog, der auf der offiziellen Website zu finden ist.

„Tiny Tina’s Wonderlands“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

