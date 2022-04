The Callisto Protocol: Neues Artwork zum Survival-Horror aufgetaucht

Das Entwicklerstudio Striking Distance arbeitet unter der Leitung des „Dead Space“-Schöpfers Glen Schofield an einem neuen Survival-Horrortitel namens „The Callisto Protocol“, Zwar haben wir seit längerer Zeit nichts zum Spiel gesehen, jedoch möchten die Entwickler bald endlich Neuigkeiten enthüllen.

Via Twitter hat Glen Schofield ein Artwork veröffentlicht, das einen durchaus schaurigen Eindruck hinterlässt. Dabei scheint es sich um einen untoten Humanoiden zu handeln. Allerdings ist noch nicht bekannt, was sich tatsächlich dahinter versteckt. Schofield hat nur klargestellt, dass es beinahe an der Zeit sei, dass man uns das tatsächlich Spiel zeigt.

Doch auch in diesem Fall wurde bisher kein Termin genannt. Möglicherweise wird „The Callisto Protocol“ im Juni auf dem Summer Games Fest auftauchen. Vielleicht wird auch Sony Interactive Entertainment zuvor eine eigene Präsentation veranstalten, um die kommenden Projekte vorzustellen. Letzten Endes werden wir noch etwas Geduld aufbringen müssen, ehe wir Fakten zu der geplanten Vorstellung erhalten.

Sobald Striking Distance entsprechende Details mitteilt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bisher gilt weiterhin, dass „The Callisto Protocol“ im Laufe dieses Jahres für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erscheinen und den Spielern das gruseligste Erlebnis bieten soll. Dafür werden sie eine Gefängniskolonie auf einem Jupitermond besuchen.

Going through some of the concept art from our incredibly talented art team for @callistothegame today. It’s almost time to show you the real thing. Can’t wait. pic.twitter.com/lHbxbQGndC

— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) April 29, 2022