Deus Ex: Neues Projekt auf Basis der Unreal Engine 5 in Arbeit

Wie die Entwickler von Eidos Montreal bekannt gaben, wird derzeit an einer Rückkehr der "Deus Ex"-Marke gearbeitet. Abgesehen von der Tatsache, dass das neue Projekt auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht, wurden jedoch keine weiteren Details genannt.

"Deus Ex": Eidos Montreal arbeitet an einem neuen Projekt.

Zum Start in die neue Woche sorgte die stetig wachsende Embracer Group einmal mehr für Gesprächsstoff und kündigte die Übernahme der nordamerikanischen Sparte von Square Enix an. Im Zuge des Ganzen wechselte unter anderem das kanadische Entwicklerstudio Eidos Montreal den Besitzer, das zuletzt mit dem Action-Titel „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ auf sich aufmerksam machte.

Kurz, nachdem die Embracer Group die Übernahme der westlichen Sparte von Square Enix offiziell machte, meldeten sich auch die Entwickler von Eidos Montreal zu Wort und kündigten die laufenden Arbeiten an einem neuen „Deus Ex“-Abenteuer an. Abgesehen von der Tatsache, dass das neue „Deus Ex“ in Zusammenarbeit mit der Embracer Group auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht, wurden bisher jedoch keine weiteren Details genannt.

Während als sicher gilt, dass der PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S mit dem neuen „Deus Ex“ versorgt werden, bleibt vorerst abzuwarten, wann mit der offiziellen Enthüllung des Titels zu rechnen ist.

Eine neue Triple-A-Erfahrung im Deus Ex-Universum

„Zu diesem Zeitpunkt sind wir verrückte Leute, die beschlossen haben, Deus Ex IP als unser erstes Spiel wiederzubeleben“, sagte David Anfossi, Studioleiter von Eidos Montreal, während einer Telefonkonferenz der Embracer Group. „Ein neues Team, eine sehr komplexe Produktion, eine neue Technik und ein neues Studio, eine einfache Herausforderung.“ Ergänzend zur Ankündigung des neuen „Deus Ex“ veröffentlichte Anfossi eine Grafik, die sich mit der Vergangenheit der Reihe beschäftigt.

Der besagten Grafik lässt sich unter anderem entnehmen, dass sich die letzten „Deus Ex“-Spiele mehr als zwölf Millionen Mal verkauften. Im Detail haben wir es hier mit „Deus Ex: Human Revolution“ (2011), dem „Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut (2013) und „Deus Ex: Mankind Divided“ aus dem Jahr 2016 zu tun.

Weiter ist von zwei Millionen kostenpflichtigen Downloads der beiden Mobile-Titel „Deux Ex: The Fall“ und „Deus Ex: GO“ sowie einem 83er-Schnitt auf Metacritic die Rede.

