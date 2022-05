Eidos Montreal: Mehrere Projekte auf Basis der Unreal Engine 5 in Arbeit

Eidos Montreal veröffentlichte zuletzt "Marvel's Guardians of the Galaxy".

Am gestrigen Montag überraschte der schwedische Publisher Embracer Group die Videospielwelt mit der Ankündigung, dass das Unternehmen die nordamerikanische Sparte von Square Enix übernehmen wird.

Damit sicherte sich das stetig wachsende Unternehmen nicht nur verschiedene namhafte Marken wie „Deus Ex“, „Tomb Raider“ oder „Thief“. Gleichzeitig gehen diverse Entwicklerteams wie Crystal Dynamics oder Eidos Montreal in den Besitz von Square Enix über. Wie im Rahmen der offiziellen Ankündigung bestätigt wurde, arbeiten die Entwickler von Eidos Montreal, die zuletzt mit dem unterhaltsamen Action-Titel „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ auf sich aufmerksam machten, derzeit an gleich mehreren neuen Projekten.

Eidos Montreal setzt auf die Unreal Engine 5

Darauf wies David Anfossi, seines Zeichens Studioleiter von Eidos Montreal, in einem aktuellen Statement hin. Da abgesehen von der Tatsache, dass sein Studio zukünftig auf die Unreal Engine 5 setzen wird, keine weiteren Details genannt wurden, kann aktuell nur spekuliert werden, woran Eidos Montreal derzeit arbeitet.

Gestern machte zwar das Gerücht die Runde, dass an einem neuen „Deus Ex“ auf Basis der Unreal Engine 5 gewerkelt wird, allerdings stellte sich schnell heraus, dass hier einfach nur eine Aussage aus dem Kontext gerissen wurde, was zu entsprechenden Falschmeldungen führte. Somit kann aktuell nur spekuliert werden, worauf sich die Spieler und Spielerinnen als nächstes freuen dürfen.

Wie seht ihr das Ganze? Wünscht ihr euch Nachfolger zu „Thief“ und „Deus Ex“? Oder sollte Eidos Montreal eurer Meinung nach lieber an neuen Marken arbeiten? Verratet es uns in den Kommentaren.

