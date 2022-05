Ghostwire Tokyo: Update mit VRR-Support und weiteren Verbesserungen veröffentlicht

Wie Bethesda Softworks und die Entwickler von Tange Gameworks bekannt gaben, steht ab sofort ein neues Update zu „Ghostwire: Tokyo“ bereit, das sowohl frische Inhalte als auch diverse technische Verbesserungen mit sich bringt.

Zum einen feiern die Macher mit dem neuen Update den in Japan am 5. Mai 2022 stattfindenden „Kindertag“, der in „Ghostwire: Tokyo“ mit neuen Emotes begangen wird. „Der Kindertag, der jährlich am 5. Mai in Japan stattfindet, ist einer von vier nationalen Feiertagen, die während der Goldenen Woche begangen werden, um die Gesundheit und das Glück von Kindern zu feiern – typischerweise durch Dekoration mit Drachen in Fischform und das Tragen von Papier-Samurai-Helmen“, so die offizielle Beschreibung des Kindertags.

Bei den neuen Emotes haben wir es mit dem „Koinobori-Emote“, dem „Sie wachsen so schnell auf“-Emote und dem „Papier-Kabuto“ zu tun.

Der Changelog liefert alle wichtige Details

Des Weiteren hält mit dem neuen Update die VRR-Unterstützung Einzug, die für ein technisch runderes Gesamtbild sorgen wird. Darüber hinaus versprechen die Entwickler von Tango Gameworks eine optimierte Performance, die sich vor allem im Quality-Modus bemerkbar machen soll. Abschließend ist von kleineren Anpassungen an den Outfits sowie diversen Fehlerbehebungen die Rede. Alle weiteren Details zum neuen Update liefert euch der ausführliche Changelog, der auf der offiziellen Website auf euch wartet.

In „Ghostwire: Tokyo“ verschlägt es euch in die namensgebende japanische Hauptstadt, die von einem mysteriösen Fluch heimgesucht wurde. „Ghostwire Tokyo entführt die Spieler in eine faszinierende Welt voller Fabelwesen aus den japanischen Legenden, Mythen und Märchen. Viele der ungewöhnlichen Kreaturen, denen man im Spiel begegnet, entstammen diesen Legenden und verleihen Ghostwire ein authentisches Tokio-Flair“, so die Entwickler.

