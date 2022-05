Thymesia: PS5-Termin und neues Videomaterial

"Thymesia" hat einen Release-Termin erhalten. Dieser erscheint am Ende eines neuen Trailers, der euch weitere Einblicke in das Action-RPG gewährt.

OverBoarder und der zuständige Publisher Team17 haben heute den Release-Termin und einen neuen Trailer zu „Thymesia“ veröffentlicht. Demnach wird das Action-RPG am 9. August 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt gebracht. PC-Spieler können bereits auf eine Demo zugreifen.

Für New-Gen-Konsolen bestätigt wurde „Thymesia“ im vergangenen November. Schon damals wurde mit einem Trailer darauf verwiesen, dass der Launch des Titels in diesem Jahr erfolgen wird.

Das Königreich liegt in euren Händen

Diese Handlung erwartet euch in „Thymesia“: Ein Königreich, das einst von der Macht der Alchemie lebte, gerät in ein Zeitalter des Unheils. Nach der Entdeckung des Preises, der hinter der Alchemie steckt, schlug ein Versuch, die Verwendung der Alchemie zu unterbinden, fehl. Innerhalb weniger Tage herrschte im Königreich Chaos und die Straßen waren von Monstern verseucht.

Der Schlüssel zur Lösung der Situation liegt in den Händen von Corvus. Doch dummerweise hat er sein Gedächtnis verloren. „Die Wahrheit kann nur in seinen Erinnerungen gefunden werden, aber jedes Mal, wenn er wieder eintaucht, findet er nur noch mehr Geheimnisse“, so die Macher.

Als Spieler schlüpft ihr entsprechend in die Rolle von Corvus. Bewaffnet mit seiner Rabengestalt, in die er sich im Kampf verwandeln kann, hat der die Möglichkeit, seine Federn wie Dolche zu benutzen und Feinde schnell hinzurichten. Hinzukommen Waffen, die in der Pest gefunden wurden.

Key-Features laut Hersteller:

Macht euch die Pest zunutze – Ergreift die Krankheit von grausamen Bossen und benutzt sie als Waffe. Dies ist der einzige Weg, um im trostlosen Königreich zu überleben.

Umarmt den Raben – Verwandelt euch im Kampf in eine Rabengestalt. Werft die Federn wie Dolche und erledigt Feinde mit der Schnelligkeit eines Raptors.

Kämpft auf eure Art – Verbessert und modifiziert eure Grundbewegungen und Pestwaffen. Entwickelt euren eigenen Spielstil und bereitet euch auf die Herausforderungen vor, die sich euch in den Weg stellen.

Shattered Memories – Stellt eure Erinnerungen in Abenteuern wieder her. Je nach den Entscheidungen, die ihr getroffen habt, und den Gegenständen, die ihr sammelt, erhaltet ihr verschiedene Enden.

Nachfolgend seht ihr den heutigen Trailer zu „Thymesia“, der am Ende das oben genannte Launch-Datum für PS5, Xbox Series X/S und PC enthält.

Weitere Meldungen zu Thymesia.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren