Bloodborne: Haben Rollenspiel nicht zum letzten Mal gesehen, so Insider

"Bloodborne" von FromSoftware gehört zu den beliebtesten PS4-Exklusivtiteln. Ein Insider deutet jetzt erneut mögliche Neuigkeiten zu dem düsteren Action-Rollenspiel an.

„Bloodborne“ gehört noch immer zu einem der beliebtesten Exklusivtiteln für die betagte PlayStation 4. Viele Spieler würden sich ein weiteres Spiel in dem düsteren Action-Universum wünschen oder warten bis jetzt vergeblich auf ein Remake. Der Insider und ehemalige IGN-Journalist Colin Moriarty ist bereits seit einiger Zeit für Gerüchte rund um „Bloodborne“ gut. In einer Podcast-Folge sprach er kürzlich davon, dass wir „Bloodborne“ nicht zum letzten Mal gesehen haben.

Insider streut wieder Gerüchte zu „Bloodborne“

Colin Moriarty hat sich in der Vergangenheit schon öfter als gute Quelle für Informationen zu kommenden Projekten erwiesen. Auch über allerhand Vorgänge bei PlayStation scheint der Insider gut Bescheid zu wissen. So hatte er bereits vor der offiziellen Ankündigung von „Ratchet & Clank Rift Apart“ und das Remake von „Demon’s Souls“ berichtet.

Und auch zu „Bloodborne“ hat Moriarty anscheinend immer etwas zu erzählen. 2021 etwa berichtete der ehemalige IGN-Mitarbeiter etwa davon, dass sich ein Remaster oder ein Remake bei den Entwicklern von Bluepoint Games in Arbeit befinden soll . Auch die Insiderin Millie Amand sprach zu dem Zeitpunkt von einer Neuauflage. Darüber hinaus könnte weiteren Branchenkennern zufolge auch ein vollwertiger Nachfolger zu „Bloodborne“ entwickelt werden. Zudem soll der erste Teil auch noch eine PC-Portierung erhalten, bei der die Arbeiten so gut wie abschlossen sein sollen.

Diesen Berichten steht jedoch die Aussage eines weiteren Insiders entgegen. Erst im Februar wollte der Branchenkenner Omnipotent wissen, dass sich derzeit keine Projekte zu „Bloodborne“ in Arbeit befinden würden: „Sequel, Remaster, PC-Portierung oder ein Patch. Ich habe nie einen Pieps gehört, zumindest nicht von einer verlässlichen Stelle. Also macht mit dieser Information, was ihr wollt.“

