Call of Duty Vanguard: Die internen Erwartungen wurden laut Activision Blizzard nicht erfüllt

In einem aktuellen Jahresrückblick blickten die Verantwortlichen von Activision Blizzard noch einmal auf den Shooter "Call of Duty: Vanguard" zurück, der die internen Erwartungen nicht erfüllen konnte. Wie es weiter heißt, wurden aus dem enttäuschenden Abschneiden des Titels entsprechende Lehren gezogen.

Schon kurz nach dem offiziellen Release im vergangenen November zeichnete sich ab, dass die Verkaufszahlen von „Call of Duty: Vanguard“ im Vergleich zu den Ablegern der Vorjahre rückläufig waren.

In einem frisch veröffentlichten Jahresrückblick blickten die Verantwortlichen von Activision Blizzard noch einmal auf das Jahr 2021 zurück und sprachen dabei unter anderem über „Call of Duty: Vanguard“. Nachdem kürzlich bereits die Rede davon war, dass die „Call of Duty“-Reihe im vergangenen Jahr rund 50 Millionen aktive Spieler verloren hat, räumte Activision Blizzard nun ganz offiziell ein, dass das von Slegdehammer Games entwickelte „Call of Duty: Vanguard“ die internen Erwartungen nicht erfüllen konnte.

Publisher räumt Fehler ein

Eine Entwicklung, die der kalifornische Publisher zu einem nicht zu unterschätzenden Teil auf eigene Fehlentscheidungen zurückführt. Als möglichen Fehler nannte Activision Blizzard zum einen die Entscheidung, auf den Zweiten Weltkrieg als Schauplatz zu setzen. Ein Setting, das von der Community offenbar nur bedingt positiv aufgenommen wurde. Ein weiterer Faktor, der zu den enttäuschenden Verkaufszahlen von „Call of Duty: Vanguard“ geführt haben könnte, sind laut den Verantwortlichen die „fehlenden Neuerungen und Innovationen“.

Fehler, aus denen Activision Blizzard und die für die „Call of Duty“-Reihe verantwortlichen Entwicklerstudios Sledgehammer Games, Treyarch und Infinity Ward entsprechende Lehren gezogen haben sollen. Somit dürfen sich die Spieler und Spielerinnen eventuell schon bei „Call of Duty: Modern Warfare 2“, das derzeit bei Infinity Ward entsteht und 2022 erscheinen wird, über verschiedene Neuerungen freuen.

„Wir arbeiten an dem ehrgeizigsten Plan in der Geschichte von Call of Duty, mit über 3.000 Menschen, die jetzt an der Franchise und einer Rückkehr zum Modern Warfare-Setting arbeiten, das unseren erfolgreichsten Call of Duty-Titel aller Zeiten hervorgebracht hat“, heißt es hierzu weiter.

