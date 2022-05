Marvel’s Midnight Suns: Alterseinstufung könnte auf nahenden Release hindeuten

In Australien wurde der kommende Strategie-Titel "Marvel’s Midnight Suns" mit einer Alterseinstufung versehen. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Release des Titels in den nächsten Monaten erfolgt.

Im November des vergangenen Jahres räumten 2K Games und die Entwickler von Firaxis ein, dass „Marvel’s Midnight Suns“ noch etwas mehr Zeit benötigt und daher nicht wie geplant im März 2022 erscheinen wird.

Nachdem es um den Strategie-Titel in den vergangenen Wochen recht still wurde, wurde „Marvel’s Midnight Suns“ vom Australian Classification Board nun mit einer Alterseinstufung versehen. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Release oder zumindest die Enthüllung des Releasetermins in den nächsten Monaten erfolgen könnten.

Ähnlich lief es in der Vergangenheit bereits bei namhaften Titeln wie „Xenoblade Chronicles 3“, „Horizon: Forbidden West“ oder dem von Polyphony Digital entwickelten Rennspiel „Gran Turismo 7“.

Entwickler glauben an ihre kreative Vision

Eine offizielle Stellungnahme zu diesem Thema steht allerdings noch aus. Wie Creativ-Director Jake Solomon und Senior-Franchise-Produzent Garth DeAngelis im Zuge der Verschiebung versicherten, sind die Entwickler von Firaxis weiterhin von ihrer kreativen Vision überzeugt. Die Verschiebung von „Marvel’s Midnight Suns“ sei schlichtweg auf die Tatsache zurückzuführen, dass Firaxis noch etwas mehr Zeit benötigt, um das bestmögliche Spiel abzuliefern.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Midnight Suns:

„Wir glauben an unsere kreative Vision für Marvel’s Midnight Suns und möchten dieser gerecht werden, indem wir ein unvergessliches Abenteuer in der übernatürlichen Welt von Marvel liefern. Diese zusätzlichen Monate werden genutzt, um mehr Story, Filmsequenzen und allgemeinen Feinschliff hinzuzufügen und sie werden uns dabei helfen, unsere Vision Wirklichkeit werden zu lassen“, hieß es weiter.

„Marvel’s Midnight Suns“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung und soll 2022 erscheinen.

Quelle: Australian Classification Board

Weitere Meldungen zu Marvel's Midnight Suns.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren