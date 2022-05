Medieval Dynasty: Neu interpretierte Version für PlayStation VR 2 geplant

Aktuell ist der Genre-Mix „Medieval Dynasty“ nur auf dem PC spielbar. Nächstes Jahr soll der Genre-Mix dann auch für Oculus Quest 2 erscheinen.

Bei dieser VR-Umsetzung wird es allerdings nicht bleiben. Auch eine Version für PlayStation VR 2 soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die neue Sony-Brille kommt inoffiziellen Informationen zufolge im Jahr 2023 auf den Markt. Mehrere neue Funktionen sind geplant, unter anderem eine 4K-Auflösung mit HDR und Eye-Tracking.

Diese Info konnten wir einem polnischen Interview mit den Geschäftsführern von Render Cube und Spectral Games entnehmen. Letzteres ist ein Indie-Studio, das sich auf VR-Produktionen spezialisiert hat. Um „Medieval Dynasty“ in die Virtuelle Realität zu bringen, arbeiten sie eng mit dem zuständigen Entwickler zusammen.

Ein völlig neues Abenteuer

Jedenfalls wird es sich bei der VR-Version nicht um einen simplen Port handeln. Stattdessen ist von einem völlig neuen Abenteuer die Rede, das einen unbekannten Helden und andere Länder in den Mittelpunkt rückt. Der Spirit der mittelalterlichen Dynastie soll dabei so gut es geht berücksichtigt werden. Vom grundsätzlichen Konzept der PC-Fassung möchten die Entwickler also nicht abweichen, sie mittels Virtual Reality sogar noch stärker betonen.

Ein Beispiel dafür: Im Original fällt ihr Bäume durch das Gedrückthalten einer Controller-Taste, während die VR-Version physische Aktivität voraussetzt.

Laut dem Studio-Leiter gibt es keinen VR-Titel, der sich mit diesem Projekt vergleichen lässt. Bisher habe sich auf diesem Gebiet nämlich noch kein Entwickler an eine offene Spielwelt herangewagt. Jedoch würde eine Mischung aus „Township Tale“ und „Green Hell VR“ den Gameplay-Elementen ziemlich nah kommen.

Related Posts

„Medieval Dynasty“ verfügt über ein ungewöhnliches Konzept, das Strategie-, Survival-, Simulations- und RPG-Elemente in einem Spiel vereint. In der First-Person-Ansicht spielt ihr den jungen Racimir, der nach dem Tod seines Onkels eine eigene Dynastie aufbauen möchte. Auf Steam zahlt ihr für den Titel einen Preis von 29,99 Euro.

Weitere Meldungen zu Medieval Dynasty, PlayStation VR 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren