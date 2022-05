Off The Grid: Battle Royale mit Story von Neill Blomkamp angekündigt

Off The Grid:

Gunzilla Games haben ihr neues Multiplayer-Projekt "Off The Grid" angekündigt. Das Cyberpunk-Battle-Royale entsteht in Zusammenarbeit mit dem Filmregisseur Neill Blomkamp.

2020 wurde das neue Studio Gunzilla Games gegründet, das sich derzeit auf die drei Standorte Kiew, Los Angeles und Frankfurt am Main verteilt. Nun haben die Entwickler ihr erstes Projekt angekündigt, das in Zusammenarbeit mit dem Filmregisseur Neill Blomkamp, unter anderem bekannt für „District 9“ und „Elysium“, entstehen soll.

Cyberpunk-Battle-Royale mit PvP und PvE

„Off The Grid“ wird als AAA-Battle-Royale-Third-Person-Shooter angepriesen, der sich auf einer dystopischen tropischen Insel abspielen soll. Die Spieler kämpfen dabei in Attentats- und Sabotagemissionen, um den Ruhm und den Marktanteil der eigenen gewählten Fraktion zu vergrößern. Das Spiel wird PvP- und PvE-Lobbys für 150 Spieler haben, wobei die Story-Missionen in Echtzeit auf derselben Karte mit anderen Spielern stattfinden sollen. „Off The Grid“ entsteht derzeit auf Basis der Unreal Engine 5 und soll 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Laut dem Regisseur Blomkamp soll „Off The Grid“ ein „Battle Royale 2.0“ mit tiefgreifender Spielerprogression sein. „Mit einer innovativen Herangehensweise an Battle Royales und einer tiefgreifenden narrativen Erfahrung fügen wir jedem Element des Spiels einen Sinn hinzu, der es den Spielern erlaubt, die OTG-Welt immer wieder zu besuchen. Weil es immer etwas Neues zu finden und zu erforschen gibt und wir es immer erweitern.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Trotz es recht jungen Studios sind bei Gunzilla Games erfahrende Entwickler am Werk. Der technische Direktor Timur Davidenko war unter anderem an Shootern wie „Far Cry“ oder „Crysis“ beteiligt. Der Art Director Jussi Keteli hat an der „Gears of War“-Reihe mitgearbeitet. Neben dem Filmregisseur Neill Blomkamp ist auch der Autor von „Altered Carbon“, Richard K. Morgan, Teil der Entwicklungsarbeiten zu „Off The Grid“.

Quelle: Eurogamer, Push Square

Weitere Meldungen zu Off The Grid.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren