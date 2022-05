Return to Monkey Island: Es geht laut Gilbert nicht darum, einen Retro-Titel zu entwickeln

Mit "Return to Monkey Island" wurde vor wenigen Wochen der neueste Ableger der legendären "Monkey Island"-Reihe angekündigt. Wie Serienschöpfer Ron Gilbert in einem aktuellen Statement anmerkte, sollten die Fans nicht davon ausgehen, dass es sich bei "Return to Monkey Island" um ein Adventure im Retro-Stil handelt.

Nach der offiziellen Ankündigung von „Return to Monkey Island“ entwickelte sich Ron Gilbert, der kreative Kopf hinter der „Monkey Island“-Reihe, natürlich zu einem gefragten Gesprächspartner. Wie er in dieser Woche zu verstehen gab, wird es ihm bei „Return to Monkey Island“ darum gehen, den Titel zu entwickeln, den er schon immer entwickeln wollte. Und nicht das, was die Fans von ihm erwarten.

Ergänzend dazu wies Gilbert auf seinem hauseigenen Blog darauf hin, dass bei „Return to Monkey Island“ keineswegs das Ziel verfolgt wird, ein Adventure im Retro-Stil zu entwickeln. Ganz im Gegenteil: Seiner Meinung nach waren das sowohl originale „The Secret of Monkey Island“ aus dem Jahr 1990 als auch der Nachfolger „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“ (1991) Spiele, die regen Gebrauch von den technischen und spielerischen Möglichkeiten der damaligen Zeit machten.

Vorgänger waren mehr als nur Pixel-Art-Spiele

Gilbert weiter: „Monkey Island 1 und 2 waren keine Pixel-Art-Spiele. Es waren Spiele mit modernster Technik und Kunst … Wenn ich geblieben wäre und Monkey Island 3 gemacht hätte, hätte es nicht wie Monkey Island 2 ausgesehen.“ Bei „Return to Monkey Island“ ging es laut Gilbert keineswegs darum, einen Grafikstil zu erschaffen, der sich an den legendären Vorgängern anlehnt. Stattdessen haben wir es hier mit einem Artstyle zu tun, den Gilbert persönlich realisieren wollte.

„Es fühlte sich nicht richtig an. Wir wollten kein Retro-Spiel machen … Ich wollte Monkey Island weiter voranbringen, weil es interessant, unterhaltsam und aufregend ist. Das haben die Monkey-Island-Spiele schon immer getan. Ich wollte, dass die Kunst in Return to Monkey Island provokativ und schockierend ist und nicht das, was alle erwartet haben“, heißt es weiter. „Return to Monkey Island ist vielleicht nicht der Kunststil, den Sie wollten oder erwartet haben, aber es ist der Kunststil, den ich wollte.“

„Return to Monkey Island“ wird 2022 erscheinen.

Quelle: Grumpy Gamer Blog

