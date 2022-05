Warstride Challenges: PS5-Version mit einem Gameplay-Trailer angekündigt

Nachdem "Warstride Challenges" den Steam Early Access eroberte, folgte heute die Ankündigung einer PS5-Version. Sie zeigt sich mit Gameplay-Szenen in einem Trailer.

Nach der Veröffentlichung der PC-Version über den Steam Early Access sorgten Focus Entertainment und Dream Powered Games für die Ankündigung einer PS5-Version von „Warstride Challenges“. Damit erwartet euch ein rasanter Ego-Shooter, der euch vor die Aufgabe stellt, verschiedene Spielabschnitte so schnell wie möglich zu absolvieren. Gezeigt wird das Ganze im unten eingebetteten Gameplay-Trailer.

Setzt Schockwellen ein

Neben dem Überwinden von Hindernissen, dem Rutschen durch Felsspalten und dem Hüpfen über Plattformen gilt es, verschiedenen Gefahren auszuweichen und Dämonen zu erledigen. Unterstützung gibt es von einem Feature, das die Zeit verlangsamen lässt, um Schüsse besser platzieren zu können. Hinzukommt die Fähigkeit „Schockwelle“, mit der die Zahl der Feinde effektiv dezimiert werden kann.

„Meistere im Wettlauf gegen die Zeit alle Herausforderungen, die dir über den Weg kommen, und schalte ein Arsenal an verheerenden Waffen und Fähigkeiten frei“, schreiben die Macher.

In „Warstride Challenges“ müsst ihr aber nicht völlig einsam auf Gegnerjagd gehen. Neben dem Solospiel erwartet euch ebenfalls der Nemesis-Modus, in dem ihr asynchron gegen die Geister anderer Spieler antretet und versucht, ihre Zeiten zu schlagen. „Tritt gegen Freunde und die Community an, um die höchste Punktzahl zu erzielen, und besiege online die Geister anderer Spieler – sogar die deiner Lieblings-Streamer“, heißt es dazu.

Related Posts

Während die PS5-Version noch kein Veröffentlichungsdatum hat, wird „Warstride Challenges“ ein Jahr lang im Early Access verweilen. Der Titel soll im Laufe der Entwicklung neue Kräfte, Waffen und Fähigkeiten sowie einen Echtzeit-Multiplayer-Modus erhalten. Das heißt, das im Video Gezeigte ist längst nicht alles, was euch mit dem Titel erwartet.

Weitere Meldungen zu Warstride Challenges.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren