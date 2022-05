Call of Duty Modern Warfare 2: Potentieller Termin für die Enthüllung bekannt?

Lange Zeit war es ein offenes Geheimnis, dass Infinity Ward an einem Nachfolger zu dem 2019 erschienenen „Call of Duty: Modern Warfare“ arbeitet. Vor kurzem hatten die Entwickler auch bestätigt, dass Ende des Jahres tatsächlich „Call of Duty: Modern Warfare 2“ auf den Markt kommen wird. Bis auf ein Logo gab es bisher jedoch noch nichts zu sehen. Da stellt sich nur die Frage, wann die offizielle Enthüllung stattfindet.

Wann steht die Enthüllung an?

Der Industrie-Insider Tom Henderson schrieb in einem aktuellen Artikel, dass „Call of Duty: Modern Warfare 2“ im Juni vorgestellt werden soll. Einen konkreten Termin konnte er jedoch nicht nennen. Dies hat wiederum der Leaker „TheGhostOfHope“ übernommen, der von seinen Informanten gehört habe, dass es am 2. Juni an der Zeit sein wird.

Zwar wollte auch er keine weiteren Details nennen, jedoch hatte er in der Vergangenheit durchaus das eine oder andere Mal in Bezug auf „Call of Duty“ ein feines Näschen bewiesen. Dementsprechend kann man gespannt sein, ob es in einem Monat tatsächlich erstes Material zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ zu sehen gibt.

Jedoch sollte man noch nicht mit Spielszenen aus dem Multiplayer rechnen. Laut Henderson wird zunächst die Kampagne vorgestellt, wobei auch das Summer Game Fest, das am 9. Juni 2022 stattfinden wird, als weiterer Zeitpunkt für eine Vorstellung in Frage kommt. Dies klingt alles nach den klassischen Ankündigungen der „Call of Duty“-Spiele, die zunächst die Kampagne im Vorfeld der E3 zeigten und daraufhin die Gamescom im August nutzten, um den Mehrspieler zu präsentieren.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare 2:

Möglicherweise werden Activision und Infinity Ward auch in diesem Jahr die Kölner Messe nutzen, um den Spielern einen ersten Eindruck von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ zu vermitteln. Da die Gamescom nach zwei Jahren als Digitalevent zu einem Präsenzevent zurückkehrt und auch Besucher wieder die Chance erhalten, die Messehallen zu durchstromern, scheint es der passende Zeitpunkt für die Multiplayerenthüllung zu sein.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren