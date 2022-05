Dead or Alive 7: Arbeiten am Nachfolger eingestellt?

Aktuellen Berichten zufolge sollen sich die Verantwortlichen von Koei Tecmo Games dazu entschieden haben, die Arbeiten am Fighting-Titel "Dead or Alive 7" einzustellen. Eine offizielle Bestätigung des japanischen Publishers steht allerdings noch aus.

Wurden die Arbeiten an "Dead or Alive 7" eingestellt?

Nachdem „Dead or Alive 6“ über einen Zeitraum von mehreren Jahren mit Updates und neuen Inhalten unterstützt wurde, stellte sich der Anhängerschaft zuletzt immer wieder die Frage nach einem möglichen Nachfolger.

Aktuellen Berichten zufolge sollten wir uns jedoch keine Hoffnungen machen, dass ein „Dead or Alive 7“ auf absehbare Zeit das Licht der Welt erblickt. Stattdessen ist die Rede davon, dass sich die Verantwortlichen von Koei Tecmo Games dazu entschlossen haben sollen, die Arbeiten am Nachfolger, die sich in einem frühen Stadium befanden, einzustellen.

Darauf verwies in einem aktuellen Tweet Hiroaki Morita vom verantwortlichen Entwicklerteam Team Ninja.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Wie Morita ausführte, wurde das für die „Dead of Alive“-Reihe verantwortliche Entwicklerteam bereits vor dem Abgang von „Dead or Alive“-Director Yohei Shimbori aufgelöst. Shimbori arbeitete über einen Zeitraum von mehr als 16 Jahren federführend an der „Dead or Alive“-Reihe. Am 31. März 2021 gab Shimbori via Twitter bekannt, dass er Team Ninja und Koei Tecmo Games verlassen wird. Von offizieller Seite wurde das Aus von „Dead or Alive 7“ bisher nicht bestätigt.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Dead or Alive 6“ wurde im März 2019 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht und über einen Zeitraum von einem Jahr mit diversen Updates und zusätzlichen DLCs wie kostenpflichtigen Outfits versehen. Das letzte Update wurde unter der Versionsbezeichnung 1.22 im April 2020 veröffentlicht.

Sollte sich Koei Tecmo Games zu den möglichen Gerüchten um das Aus von „Dead or Alive 7“ äußern, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: Final Weapon

Weitere Meldungen zu Dead or Alive 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren