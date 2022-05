GTA 5: Alle Versionen des Action-Titels im ausführlichen Grafikvergleich

In einem ausführlichen Grafikvergleich nahm sich der Youtube-Kanal "ElAnalistaDeBits" der verschiedenen Versionen von "GTA 5" an. Beleuchtet werden die Grafik, die Texturen und mögliche technische Probleme wie Pop-ins.

Mit mehr als 160 Millionen verkauften Einheiten gehört Rockstar Games‘ Open-World-Dauerbrenner „GTA 5“ beziehungsweise „Grand Theft Auto 5“ zu den erfolgreichsten Spielen unserer Zeit.

Eine Entwicklung, die nicht zuletzt auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass der Titel mittlerweile für drei verschiedene Konsolen-Generationen erhältlich ist. In einem ausführlichen Video nahm sich der auf Performance-Analysen spezialisierte Youtube-Kanal „ElAnalistaDeBits“ dem Open-World-Abenteuer an und unterzog die verschiedenen Versionen einem direkten Vergleich.

Beleuchtet werden Aspekte wie die allgemeine Grafik, die Texturen oder mögliche technische Probleme wie Pop-ins.

Nachfolger lässt noch eine Weile auf sich warten

„GTA 5“ wurde zunächst im September 2013 für die PlayStation 3 und die Xbox 360 veröffentlicht. Im November 2014 folgten Umsetzungen für die PlayStation 4 sowie die Xbox One, ehe PC-Spieler im April 2015 mit „Grand Theft Auto 5“ bedacht wurden. Zuletzt waren vor einigen Wochen die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S an der Reihe. An einem Nachfolger wird zwar bereits gearbeitet, dieser wird jedoch noch eine Weile auf sich warten lassen.

Während Take-Two Interactive beziehungsweise die verantwortlichen Entwickler von Rockstar Games bisher nicht über eine mögliche Präsentation von „GTA 6“ sprachen, wollten Insider zuletzt in Erfahrung gebracht haben, dass die offizielle Enthüllung von „Grand Theft Auto 6“ im Laufe des Jahrs erfolgt.

In wie weit die Insider mit ihren Angaben richtig liegen, werden die kommenden Monate zeigen.

