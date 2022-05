Outriders: Profit blieb im vergangenen Jahr offenbar aus

"Outriders" legte einen recht holprigen Launch hin. Und auch die Gewinne blieben 2021 offenbar aus. Das lässt sich dem neusten Geschäftsbericht des Entwicklers People Can Fly entnehmen.

People Can Fly verweist im jüngsten Geschäftsbericht des Entwicklers darauf, dass „Outriders“ für den Publisher Square Enix im vergangenen Jahr kein Gewinngeschäft war. Denn vereinbarte Zahlungen blieben aus.

Der Entwickler hat seit der Veröffentlichung von „Outriders“, also seit dem 1. April 2021, Anspruch auf Lizenzgebühren, die fällig werden, sobald bestimmte Erlöse erzielt werden, die alle vorher festgelegten Kosten übersteigen. Dazu gehören die Kosten in Bezug auf die Entwicklung, die Werbung und den Vertrieb des Spiels.

Keine Zahlungen im vergangenen Jahr

Doch es scheint, dass im vergangenen Jahr mit „Outriders“ nach Abzug aller Kosten keine Gewinne erzielt wurden, denn People Can Fly konnte keine Lizenzgebühren in Empfang nehmen.

„Die Gruppe hat für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2021 keine Tantiemen vom Publisher erhalten, was bedeutet, dass die Nettoerlöse aus dem Verkauf von Outriders zum Berichtszeitpunkt nicht ausreichten, um die Kosten und Ausgaben des Publishers für die Entwicklung, den Vertrieb und die Promotion des Titels zu decken“, so People Can Fly.

Dies wurde durch die Tantiemenabrechnung für das vierte Quartal 2021 bestätigt, die die Gruppe vom Publisher erhalten habe.

Schon im vergangenen August wunderte sich People Can Fly über ausbleibende Zahlungen und ging davon aus, dass die Gewinnschwelle noch nicht ausreichend überschritten werden konnte.

Der CEO Sebastian Wojciechowski spekulierte gleichzeitig darüber, dass der Grund für das Ausbleiben der Lizenzzahlungen auf Elemente der Vertriebsvereinbarungen von Square Enix zurückzuführen sein könnte, womit er womöglich auf den Day-One-Deal für dem Xbox Game Pass anspielte. Square Enix hingegen betonte, dass die Entscheidung, „Outriders“ zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar zu machen, zugunsten des Publishers ausfiel.

Doch nicht nur die Vertriebsvereinbarungen wirkten sich auf den Erfolg aus. „Outriders“ hatte nach der Markteinführung im vergangenen Jahr mit einer Reihe von Bugs und technischen Problemen zu kämpfen, die zu langen Wartezeiten führten, nur um ins Spiel zu gelangen. Das war eine sehr unglückliche Situation, wenn man bedenkt, dass „Outriders“ auch komplett alleine gespielt werden kann. Später bat People Can Fly die Spieler um eine zweite Chance.

Square Enix hingegen vollzog vor einigen Tagen einen radikalen Schnitt. Zwar möchte der Publisher weiterhin mit westlichen Entwicklern wie People Can Fly zusammenarbeiten. Doch werden die westlichen First-Party-Studios samt wichtiger Marken wie „Tomb Raider“ an die Embracer Group verkauft. Zu den abgestoßenen Studios gehören Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal.

