PS Store Deals: Wochenend-Sale mit Angeboten für PS4 und PS5

Sony hat im PlayStation Store einen neuen Sale gestartet, der euch über das Wochenende hinweg mehrere Spiele zu reduzierten Preisen erwerben lässt. Große Überraschungen sind nicht dabei, denn viele der Angebote tauchen regelmäßig in den PSN-Sales auf.

Das gilt beispielsweise für „Borderlands 3“, das in zwei Editions dabei ist. Das Grundspiel für PS4 und PS5 bekommt ihr für 13,99 statt 69,99 Euro, was nach einem enormen Rabatt klingt. Allerdings ist der Shooter seit Ende 2021 schon zum siebten Mal für diesen Preis vertreten. Und auch bei Amazon gehört der reduzierte Betrag zum Standard, was zumindest für die PS4-Fassung gilt. Ebenfalls zum wiederholten Mal sind der Season Pass und die Super Deluxe Edition von „Borderlands 3“ im Angebot.

Falls es euch nach ein wenig „Mafia“ dürstet, kann euch ebenfalls geholfen werden. Die „Mafia Trilogy“ bekommt ihr momentan für 29,99 statt 59,99 Euro. Doch auch hier gilt, dass dieser Preis häufiger im PlayStation Store zu entdecken ist. Die „Mafia: Definitive Edition“ kann für 19,99 statt 39,99 Euro gekauft werden.

„Red Dead Redemption 2“ war innerhalb eines Jahres ganze zwölf Mal im Sale – jeweils für 23,99 statt 59,99 Euro. Dieser Preis ist auch am Wochenende gültig. „Red Dead Online“ bekommt ihr für 9,99 statt 19,99 Euro. „L. A. Noire“ ist mal wieder für 19,99 statt 39,99 Euro dabei.

Nachfolgend seht ihr alle Spiele des neuen Weekend-Sales. Die Links führen euch direkt in den PlayStation Store.

PSN-Weekend-Sale in der Übersicht

Weitere Angebote im PlayStation Store

Falls im Weekend-Sale nichts für euch dabei ist, könnte das Angebot der Woche auf euer Interesse stoßen. Es ging am vergangenen Mittwoch an den Start und ist bis zum kommenden Donnerstag gültig.

Einen großen neuen Sale mit hunderten Angeboten gab es in dieser Woche nicht. Jedoch ist der zuvor gestartete Golden Week Sale mit mehr als 400 Angeboten weiterhin aktiv. Zudem läuft im PlayStation Store ein Sale mit fast 750 Spielen unter 20 Euro.

Für PlayStation Plus-Mitglieder gilt ebenfalls: Die PS Plus-Spiele für Mai 2022 stehen seit Dienstag zum Download bereit. Erneut könnt ihr drei Games ohne Zusatzkosten laden.

