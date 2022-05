Sonic the Hedgehog 2: Die umsatzstärkste Videospiel-Adaption aller Zeiten

Sonic the Hedgehog 2:

Stolz hat SEGA zu verkünden: Der Nachfolger zu "Sonic the Hedgehog" ist die erfolgreichste Videospiel-Adaption überhaupt.

"Sonic the Hedgehog 2" ist ein riesiger Erfolg.

Über die offizielle Webseite informierte SEGA über den Erfolg von „Sonic the Hedgehog 2“. Die Verfilmung des blauen Igels startete am 31. März in den deutschen Kinos und konnte seitdem wahrlich Rekorde brechen.

Erfolg des Vorgängers übertroffen

Tatsächlich handelt es sich mit einem Einspielergebnis von beeindruckenden 331,64 Millionen Dollar um die erfolgreichste Videospiel-Adaption überhaupt. Der Rekord des ersten Films (319,71 Millionen Dollar) konnte damit übertroffen werden. In ganzen 47 Ländern konnte das Abenteuer von Sonic und Tails die Kinocharts erklimmen. Darunter befinden sich unter anderem die Vereinigten Staaten, wo alleine schon knapp 149 Millionen Dollar eingenommen wurden.

Weitere Länder, in denen es für den ersten Platz reichte: Australien, Frankreich und Großbritannien. In Mexiko und Brasilien reichte es zwar nicht für die Spitze, doch auch dort kann der Film starke Zahlen vorweisen. In Japan müssen sich die Bürger übrigens noch bis zum 19. August gedulden.

Den ersten Rekord stellte SEGA schon kurz nach Filmstart auf. Dank eingespielten 72 Millionen Dollar in den ersten drei Tagen wurde der bisherige Höchstwert von 58 Millionen Dollar klar übertroffen. Damit haben die Verantwortlichen den erfolgreichsten Start einer Videospielverfilmung hingelegt.

Im Film muss der flinke blaue Igel gemeinsam mit seinem Kumpel Tails erneut Dr. Robotnik aufhalten. Der durchtriebene Wissenschaftler bekommt dabei Unterstützung von Knuckles, mit dem er gemeinsam einen zerstörerischen Smaragd sucht. Um die beiden Bösewichte aufzuhalten, begibt sich das Helden-Duo auf eine Reise um den gesamten Globus.

