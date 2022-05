Soul Hackers 2: Atlus stellt uns Saizo im neuen Trailer vor

Obwohl die Veröffentlichung des Japano-Rollenspiels „Soul Hackers 2“ noch einige Monate auf sich warten lässt, liefert uns Atlus in aller Regelmäßigkeit neue Trailer, um bereits die verschiedenen Charaktere vorzustellen, auf die die Spieler treffen werden.

Was ist mit Saizo geschehen?

Heute steht unter anderem der freiberufliche Devil Summoner Saizo im Mittelpunkt des Interesses, der von einem Agenten der Phantom Society getötet wurde. Jedoch hat ihn Ringo mit ihrem Soul Hacking ins Reich der Lebenden zurückgebracht, woraufhin er sich ihr und ihrem Team anschließt. Allerdings hat er durchaus auch eine eigene Agenda.

Saizo wird zudem als ein Romantiker beschrieben, der jedoch immer versucht den Coolen zu mimen. Er ist in der Lage den Raum zu lesen und vermittelt, sobald Arrow und Milady aneinander geraten. Im Kampf verlässt er sich auf seine Tommy Gun, sodass er vor allem Gun- sowie Force-Fähigkeiten einsetzt. Als Supporter macht er ebenfalls eine gute Figur.

Wir erhalten auch einen Blick auf die Phantom Society-Agentin Ash, die einst mit Saizo liiert war. Auch wenn es nicht ihre Absicht gewesen sein soll, half sie bei seiner Ermordung. Stellt sich nur die Frage, ob Saizo dieses Geheimnis aufdecken kann.

„Soul Hackers 2“ wird am 26. August 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam) erscheinen. Hier ist erst einmal der neueste Trailer zum Spiel:

