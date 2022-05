Star Wars Jedi Fallen Order 2: Knüpft die Handlung an die Obi-Wan Kenobi-Serie an?

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate wurde vor wenigen Wochen endlich offiziell bestätigt, dass die Entwickler von Respawn Entertainment derzeit an „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ arbeiten.

Konkrete Details zur spielerischen Umsetzung oder der Geschichte des Nachfolgers wurden bisher allerdings nicht genannt. Für frischen Gesprächsstoff sorgt in diesen Tagen der britische Schauspieler Ewan McGregor, der in verschiedenen „Star Wars“-Filmen in der Rolle von Obi-Wan Kenobi zu sehen war und den legendären Jedi auch in der kommenden Disney-Serie rund um Obi-Wan Kenobi verkörpern wird.

In einem von der Jimmy Kimmel-Show geführten Interview könnte Ewan McGregor nämlich angedeutet haben, dass die Handlung von „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ mit der Geschichte der neuen „Star Wars“-Serie verbunden ist.

Offizielle Enthüllung in diesem Monat?

Im Laufe des Gesprächs sprach der Schauspieler sehr wohlwollend über die Zusammenarbeit mit der für die Obi-Wan Kenobi-Serie verantwortlichen Regisseurin Deborah Chow und lobte sie vor allem für ihr umfangreiches Wissen zum Thema „Star Wars“. Dieses ist seiner Meinung nach wichtig, weil „alle Handlungsstränge zusammenpassen müssen“ und man „in einem Videospiel keine Dinge haben kann, die nicht zum Film beziehungsweise zur Serie“ passen. Ein Verweis auf die Geschichte von „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“?

Wann der Nachfolger im Endffekt enthüllt werden soll, ist weiter unklar. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass es noch in diesem Monat so weit sein könnte. Genauer gesagt im Rahmen der „Star Wars Celebration“, die vom 26. bis zum 29. Mai 2022 im Convention-Center von Anaheim stattfinden wird.

Des Weiteren möchte der Gaming-Journalist und als verlässliche Quelle geltende Industrie-Insider Jeff Grubb in Erfahrung gebracht haben, dass sich Electronic Arts und Respawn Entertainment dazu entschlossen haben sollen, „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ auf das Jahr 2023 zu verschieben und die Umsetzungen für die alten Konsolen einzustellen.

Erscheinen wird „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ den unbestätigten Angaben zufolge also noch nur für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

