PS4 & PS5: Neuerscheinungen der Woche

Nächste Woche dürft ihr euch natürlich einmal mehr auf einige neue PlayStation 4- und PlayStation 5-Games freuen. Welche Titel genau ihren Weg in den Handel finden, das verraten wir euch wie gewohnt in unserer kleinen Übersicht.

Eine neue Woche steht vor der Tür und natürlich erscheinen wieder einige neue Videospiele. Im Vergleich zur Vorwoche steigt die Zahl der Neuveröffentlichungen von fünf auf acht. Auf welche Games ihr euch genau freuen dürft, das erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Eiyuden Chronicle: Rising (PS4, PS5)

Release: 10. Mai 2022

Mit „Eiyuden Chronicle: Rising“ erwartet euch gewissermaßen ein spielbarer Prolog zum später erscheinenden Hauptspiel „Eiyuden Chronicle“. In der Vorgeschichte lernt ihr mehr über die Hintergründe einiger Charaktere, die euch im eigentlichen Game begleiten werden.

Die Entwickler versprechen einen anspruchsvollen Mix aus Städtebau und Action. Darüber hinaus dürfen sich Spieler, die nach „Rising“ das kommende Hauptspiel „Hundred Heroes“ starten, voraussichtlich auf ein paar kleine Vorteile freuen. Worum es dabei genau geht, verrieten die Macher allerdings noch nicht.

Salt and Sacrifice (PS4, PS5)

Release: 10. Mai 2022

Falls euch der Sinn nach einem knackigen 2D-Soulslike stehen sollte, könnte „Salt and Sacrifice“ einen genaueren Blick wert sein. Darin schlüpft ihr in die Rolle eines verurteilten Sträflings, der in einem ewigen Krieg gegen finstere Mächte kämpfen muss. Genauer handelt es sich dabei um Magier, von Grund auf verdorbene Kreaturen, die nicht erlöst werden können.

Falls ihr euch nicht alleine in das düstere Fantasy-Abenteuer stürzen möchtet, könnt ihr über den Online-Koop-Modus Unterstützung dazuholen. Auf Konsolen erscheint der Titel übrigens exklusiv für PlayStation-Systeme.

This War of Mine: Final Cut (PS5)

Release: 10. Mai 2022

Mit „This War of Mine“ findet einer der höchstgelobten Indie-Titel der letzten Jahre nun auch seinen Weg auf New-Gen-Konsolen. Darin übernehmt ihr nicht die Kontrolle über einen erfahrenen Soldaten, sondern über einfache Leute, die versuchen, in einer belagerten Stadt zu überleben. Tagsüber müsst ihr Handel treiben und eure Verteidigung stärken, während ihr euch nachts auf die Suche nach wichtigen Gegenständen.

Wie der Titelzusatz „Final Cut“ bereits andeutet, kommt das Spiel gegenüber der ursprünglichen Veröffentlichung mit einigen neuen Inhalten daher. Hierzu zählen unter anderem ein neues Szenario sowie ein neuer Charakter. Des Weiteren haben die Verantwortlichen ebenfalls die Technik des Spiels überarbeitet, weshalb es nun erstmals in 4K über den Bildschirm flimmert. Im Anschluss an die Veröffentlichung sollen nur noch Bugfixes erscheinen.

Unpacking (PS4, PS5)

Release: 10. Mai 2022

Auch Freunde entspannter Spielerfahrungen kommen nächste Woche auf ihre Kosten. In „Unpacking“ ist der Name Programm, denn ihr seid darin tatsächlich damit beschäftigt, Kartons auszupacken und den deren Inhalt in eurer Wohnung zu verstauen. Der Titel ist somit quasi eine Mischung aus Puzzlespiel und Innendekorationssimulator. Insgesamt stehen acht Umzüge zur Auswahl, die ihr gemütlich angehen könnt.

Dass während des Spielens kein Druck aufkommt, dafür sorgt auch das Fehlen von Punktzahlen oder Fortschrittsanzeigen. Während ihr die Umgebungen mit allerlei Utensilien füllt, erfahrt ihr mehr über den Charakter, den ihr im Rahmen des Games nie zu sehen bekommt.

Source of Madness (PS4, PS5)

Release: 11. Mai 2022

Das finstere Action-Roguelike „Source of Madness“ entführt euch derweil in eine von H.P. Lovecrafts Werken inspirierte Welt. Eure Spielfigur ist ein Akolyth, der sich auf eine beschwerliche Reise durch das Lehmland begibt, um dessen Geheimnisse zu ergründen. Besonders interessant erscheint diesbezüglich der Turm des Wahnsinns, der euch magisch anzuziehen scheint.

Hinsichtlich der Story des Spiels wollen euch die Entwickler mit einer geheimnisvollen wie komplexen Handlung an den Controller fesseln. Spielerisch soll derweil ein bunter Mix aus Nahkämpfen, Erkundung und der Freischaltung neuer Fähigkeiten, Klassen und Zaubersprüche geboten werden.

Flippin Kaktus (PS4)

Release: 12. Mai 2022

Falls ihr schon immer einmal die Kontrolle über einen kampflustigen Kaktus übernehmen wolltet, könnt ihr euch diesen Wunsch mit „Flippin Kaktus“ endlich erfüllen. Der Action-Plattformer orientiert sich sowohl spielerisch als auch inhaltlich an Klassikern des Genres aus den 1980ern inklusive 80er-Jahre-Punk. In der Rolle eures pflanzlichen Helden müsst ihr zahlreiche böse Raiders über den Jordan schicken und sollten eure Kräfte einmal schwinden, helft einfach ein bisschen mit Tequila oder anderen adrenalinfördernden Substanzen nach, um das Blatt zu euren Gunsten zu wenden.

Sollte der offene Kampf nicht ganz eure Sache sein, könnt ihr übrigens auch hinterhältig vorgehen und Fallen legen und die Umgebungen zu eurem Vorteil nutzen. Ihr müsst alle Möglichkeiten nutzen, die euch zur Verfügung stehen, um eure Gegner in den insgesamt elf Locations auszuschalten. Musikalisch gibt es indes einen wilden Mix aus Mariachi, Rock und Synthwave auf die Ohren.

The Centennial Case: A Shijima Story (PS4, PS5)

Release: 12. Mai 2022

Das eigenwilligste Spiel der kommenden Woche dürfte uns dafür mit „The Centennial Case: A Shijima Story“ erwarten. Hierbei handelt es sich um ein neues Detektivabenteuer, das mit echten Schauspielern unter der Regie von Koichiro Ito („Metal Gear Solid V: The Phantom Pain“) gedreht wurde. Ihr müsst im Laufe des Spiels vier Morde aufklären, die in drei verschiedenen Jahren (1922, 1972 und 2022) verübt wurden.

Die Hauptfigur des Titels ist Haruka Kagami, eine aufstrebende junge Kriminalautorin, die bei der Auflösung der Mordfälle ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen kann. Jeder Mordfall wird aus jeweils drei Teilen bestehen. Wollt ihr das Mysterium rund um die Morde aufklären, müsst ihr die Hinweise geschickt miteinander verbinden, doch achtet darauf, dass euch einige davon auch auf eine falsche Fährte führen könnten!

Evil Dead: The Game (PS4, PS5)

Release: 13. Mai 2022

Vor wenigen Wochen kamen Zweifel auf, ob „Evil Dead: The Game“ überhaupt auf dem deutschen Markt erscheinen wird. Inzwischen stellte die USK mittels einer Twitter-Nachricht klar: Ja, das asymmetrische Multiplayer-Action-Horrorspiel wird auch in Deutschland ungeschnitten mit einer ab 18-Freigabe auf den Markt kommen. Im Spiel, das auf den „Tanz der Teufel“-Filmen basiert, schlüpft ihr in die Rolle bekannter Charaktere wie Ash Williams, Kelly, Scotty sowie Lord Arthur. Auf Seiten der Helden ist es eure Aufgabe, bösartige Monster abzuwehren und zu überleben.

Sollte das nicht euer Fall sein, könnt ihr natürlich auch auf die gegnerische Seite wechseln und die Kontrolle über den Kandarischen Dämon übernehmen. Dieser ist die treibende Kraft hinter den finsteren Deadites, parasitärer Dämonen, die von den Körpern der Menschen Besitz ergreifen können. Entscheidet ihr euch für die dämonische Seite, ist es euer Ziel, die Heldentruppe um jeden Fall aufzuhalten. Dabei helfen euch verschiedene KI-Figuren.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

