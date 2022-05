Avatar The Way of Water: Teaser-Trailer zum Kinofilm veröffentlicht

Avatar The Way of Water:

"Avatar: The Way of Water" kommt in diesem Jahr in die Kinos. Ein Teaser-Trailer zeigt schon heute, was ihr auf der großen Leinwand erwarten könnt.

Während teilnehmende Gaming-Enthusiasten bald einen Blick auf „Avatar: Frontiers of Pandora“ werfen können, da ein Playtest bevorsteht, kommen Kino- und Filmfans schon heute auf ihre Kosten. Denn zu „Avatar: The Way of Water“ wurde ein recht umfangreicher Teaser-Trailer veröffentlicht. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen nach dem Start des eingebetteten Youtube-Players.

„Avatar: The Way of Water“ spielt mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films und erzählt die Geschichte der Familie Sully, die sich aus Jake, Neytiri und ihren Kindern zusammensetzt.

Bekannte Namen involviert

Erleben könnt ihr in der Fortsetzung „die Probleme, die sie verfolgen, die Anstrengungen, die sie unternehmen, um sich gegenseitig zu beschützen, die Kämpfe, die sie führen, um am Leben zu bleiben, und die Tragödien, die sie ertragen müssen.“

Unter der Regie von James Cameron und produziert von Cameron und Jon Landau sind Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement und Kate Winslet als Schauspielerinnen und Schauspieler beteiligt.

Falls ihr euch zunächst mit dem ersten Film beschäftigen möchtet: Disney wird das Original im September in einer überarbeiteten Version wieder in die Kinos bringen.

Und weitere Filme folgen offenbar: Der Director James Cameron sprach in der Vergangenheit von der Idee, bis zu fünf „Avatar“-Filme zu drehen. Die Streifen sollen bis 2028 alle zwei Jahre in die Kinos gebracht werden. Eine Fortsetzung befindet sich bereits in der Produktion. Die weiteren Filme dürften maßgeblich vom Erfolg der kommenden Veröffentlichungen abhängen.

Die Chancen stehen gut: „Avatar“ ist mit einem Einspielergebnis von 2,8 Milliarden US-Dollar der bisher erfolgreichste Film. Der Kinostart von „Avatar: The Way of Water“ erfolgt im Dezember 2022.

Auf die Vollversion von „Avatar: Frontiers of Pandora“ hingegen müsst ihr etwas länger warten. Das Spiel befindet sich für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie Googles Streaming-Dienst Stadia in Arbeit und wird 2023 erscheinen. Nachfolgend der Trailer zu „Avatar: The Way of Water“:

