Gotham Knights: Coop-Unterstützung auf vier Spieler ausgeweitet?

Nach gleich mehreren Verschiebungen ist der von WB Games Montreal entwickelte Action-Titel „Gotham Knights“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im Oktober 2022 vorgesehen.

Aktuellen Berichten zufolge könnten die Entwickler von WB Games Montreal die zusätzliche Entwicklungszeit genutzt haben, um die kooperative Mehrspieler-Komponente von „Gotham Knights“ zu erweitern. Denn nachdem im Rahmen der offiziellen Ankündigung die Rede von einem Coop-Modus für zwei Nutzer war, machen derzeit Berichte die Runde, in denen es heißt, dass die kooperative Coop-Komponente von „Gotham Knights“ bis zu vier Teilnehmer unterstützt.

Darauf deutet zumindest die offizielle Beschreibung im PlayStation Store hin, in der von bis zu vier Spieler beziehungsweise Spielerinnen die Rede ist. Eine offizielle Bestätigung seitens WB Games steht allerdings noch aus.

Gotham City steht vor dem Untergang

Wie es der Name des kooperativen Action-Titels bereits andeutet, verschlägt es euch in „Gotham Knights“ einmal mehr in die düstere Metropole Gotham City, die vom organisierten Verbrechen erneut an den Rang ihres Untergangs gebracht wird. Da Batman das Zeitliche segnete, liegt es nun an seinen vier Sidekicks Robin, Nighthawk, Red Hood und Batgirl, dem Verbrechen Einhalt zu gebieten und Gotham City seinen Frieden zurückzubringen.

Jeder der vier spielbaren Charaktere verfügt über unterschiedliche physische Eigenschaften und Fertigkeiten, die im Kampf andere Herangehensweisen voraussetzen. „Gotham Knights“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird ab dem 25. Oktober 2022 erhältlich sein.

