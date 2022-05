Gotham Knights: WB Montreal nennt Termin für Entwicklungs-Update

Während der im PlayStation Store gelistete 4-Spieler-Koop-Modus von „Gotham Knights“ weiterhin diskutiert wird, laden die Macher von WB Montreal alle Batman-Fans dazu ein, sich auf Neuigkeiten zum Spiel vorzubereiten.

Auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels wurde bestätigt, dass morgen um 15 Uhr weitere Details zu „Gotham Knights“ herausgegeben werden, wobei Gameplay den Erwartungen nach ein Teil des Info-Dumps sein könnte. Nightwing und Red Hood werden im Mittelpunkt der Neuigkeiten stehen, deutet der Tweet an.

Zusammen mit der Ankündigung des neuen Briefings wurde ein Bild veröffentlicht, das augenscheinlich die Grafik des lang erwarteten Open-World-Action-Adventures zeigt.

Mission update from the Belfry: Nightwing and Red Hood. Powers Club. Tomorrow. 6 AM PT. #GothamKnights pic.twitter.com/n5kEqeRoV1 — Gotham Knights (@GothamKnights) May 9, 2022

Falls sich der heutige und oben verlinkte Leak als wahr erweist, werden wir im Zuge der Präsentation womöglich auch etwas über den Vier-Spieler-Koop von „Gotham Knights“ erfahren. Bisher wurde der Online-Modus für nur zwei Spieler bestätigt. Doch in einer aktualisierten PS Store-Liste heißt es nun, dass das Spiel „bis zu 4 Online-Spieler mit PS Plus unterstützt“.

Details trafen seit der Ankündigung des Titels schon häufiger ein. Im Januar 2021 versicherten die Macher beispielsweise, dass nerviges und zeitraubendes Grinding nichts ist, das ihr in „Gotham Knights“ befürchten müsst. Die RPG-Elemente sollen so weit wie möglich vereinheitlicht werden, sodass ihr die Charaktere in „Gotham Knights“

Im Oktober 2021 wurde der Rat der Eulen vorgestellt. Zuvor hieß es, dass Batmans Tod für eine einzigartige Perspektive sorgt.

Das letzte Mal, dass wir von Warner Bros. etwas aussagekräftiges gehört haben, war vor ein paar Wochen, als der Release-Termin enthüllt wurde. „Gotham Knights“ wird demnach am 25. Oktober 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC auf den Markt gebracht. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Nightwing und Red Hood werdet ihr auch als Batgirl und Robin spielen können.

