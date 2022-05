Return to Monkey Island: Gilbert von den Reaktionen auf den Grafikstil enttäuscht

Return to Monkey Island:

Schon kurz nach der offiziellen Ankündigung von "Return to Monkey Island" zeichnete sich ab, dass ein Teil der Community mit dem Grafikstil von "Return to Monkey Island" nur wenig anfangen kann. Eine Tatsache, die den Serienschöpfer Ron Gilbert laut eigenen Aussagen enttäuscht zurücklässt.

"Return to Monkey Island" wird 2022 erscheinen.

Wie Anfang des vergangenen Monats angekündigt wurde, wird die legendäre Adventure-Reihe mit „Return to Monkey Island“ in diesem Jahr endlich fortgesetzt.

Für reichlich Gesprächsstoff sorgte dabei der Grafikstil von „Return to Monkey Island“, der von einem Teil der Community alles Andere als positiv aufgenommen wurde. Eine Begebenheit, die Gilbert laut eigenen Aussagen zwar enttäuscht zurückließ, ihn jedoch nicht davon abbringen wird, mit „Return to Monkey Island“ den Nachfolger zu erschaffen, den er schon immer entwickeln wollte.

Trotz allem sieht es Gilbert als ironisch an, dass es zum Teil vor allem langjährige Fans der „Monkey Island“-Reihe sind, die ihn offenbar von diesem Vorhaben abbringen möchten.

Disney zeigte sich kooperativ

„Return to Monkey Island ist vielleicht nicht der Kunststil, den Sie wollten oder erwartet haben, aber es ist der Kunststil, den ich wollte“, führte Gilbert aus. „Als ich mit diesem Spiel anfing, war meine größte Angst, dass Disney mich nicht das Spiel machen lassen würde, das ich machen wollte, aber es war wunderbar, mit ihnen zu arbeiten.“

„Es ist ironisch, dass die Leute, die nicht wollen, dass ich das Spiel mache, das ich machen will, einige der Hardcore-Fans von Monkey Island sind. Und all diese Kommentare machen mich traurig. Return to Monkey Island ist eine unglaubliche Achterbahnfahrt. Steigen Sie ein und haben Sie Spaß oder stampfen Sie aus dem Vergnügungspark, wenn es nicht die Achterbahnfahrt ist, die Sie haben wollten“, heißt es weiter.

„Return to Monkey Island“ erscheint im Laufe des Jahres für die Konsolen und den PC.

