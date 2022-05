The Division 2: Season 9 startet in dieser Woche – Infos und Free Weekend

In "The Division 2" gibt es in Kürze wieder mehr Abwechselung, denn die Season 9 "Verborgene Allianz" wird in dieser Woche veröffentlicht. Neueinsteiger können an einem Free Weekend teilnehmen.

Ubisoft startet am 12. Mai 2022 in „The Division 2“ die Saison 9 „Verborgene Allianz“, die vom PvE-Modus „Countdown“ und vom Titelupdates 15 begleitet wird. Verfügbar gemacht wird die neue Season für alle Spieler, die im Besitz von „The Division 2: Die Warlords von New York“ sind.

„Verborgene Allianz“ bringt einen neuen Feind mit sich. Ein neues Ziel, Captain Lewis, läuft frei umher und die Division muss Informationen sammeln und vier hochrangige True Sons ausschalten, bevor sie sich ihm stellen kann.

Der neue Koop-Modus „Countdown“ schickt bis zu acht Spieler zu einem Kraftwerk, wo sie 15 Minuten Zeit haben, es zu stabilisieren und einen Lockdown zu verhindern. „Die Agenten, die in zwei Vierer-Teams eingesetzt werden, starten an unterschiedlichen Orten auf der Karte und müssen zusammenarbeiten, um die Herausforderung zu meistern“, so Ubisoft.

Im Verlauf dieser Herausforderung werden die Spieler einige vertraute Gegner antreffen, die sie abwehren müssen, um das besagte Kraftwerk zu sichern. Am Ende gilt es, die Evakuierungshubschrauber zu rufen, bevor die Zeit abläuft.

Know-how als neues Feature

​​Mit „Know-how“ kommt ein neues Feature in den Shooter: Ab dem 12. Mai bietet es die Möglichkeit, die Ausrüstung zu verbessern und Basiswerte wie Schaden, Rüstung und Fertigkeiten aufzuwerten.

Als Spieler könnt ihr euer Know-how erhöhen, indem ihr jeden Gegenstand im Spiel benutzt. Das Feature soll den Spielern die Möglichkeit geben, die Basiswerte jedes einzelnen Gegenstandes zu erhöhen und eine neue Leistungsgrenze zu erreichen.

​

​Auch auf neue Waffen und Ausrüstung müsst ihr in der neuen Season nicht verzichten: Das neue Update wird laut Ubisoft eine Vielzahl neuer Gegenstände enthalten, darunter die Heartbreaker-Ausstattungsgarnitur, neue exotische Objekte, neue benannte Objekte und mehr. Mit dem Season 9 Pass kommen neue Belohnungen hinzu.

Free Weekend angekündigt

Falls „The Division 2“ trotz der Veröffentlichung vor drei Jahren an euch vorbeiging und ihr gerne in den Shooter hineinschnuppern möchtet, kann euch ebenfalls geholfen werden. Vom 13. bis zum 15. Mai 2022 ist der Titel auf PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia und Luna kostenlos spielbar. Den Spielstand könnt ihr vermutlich in die Vollversion übertragen, sofern ihr euch für den Kauf der Vollversion entscheidet.

