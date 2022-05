Xbox Game Pass: Streaming-Stick und App laut Gerücht in den kommenden Monaten

Es scheint, dass Xbox Game Pass-Nutzer bald nicht mehr auf eine kostspieligere Hardware angewiesen sind. Berichten zufolge möchte Microsoft in den kommenden Monaten einen Streaming-Stick veröffentlichen und in Zusammenarbeit mit Samsung eine Xbox-App etablieren.

Während Gaming-Streaminganbieter wie Stadia auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurden, ist die Cloud für Microsofts Xbox-Sparte weiterhin ein großes Ziel. Das Unternehmen hat die Absicht, das AAA-Gaming damit Milliarden von Menschen weltweit näherzubringen. Denn eine kostspielige Gaming-Hardware muss der Nutzer nicht besitzen.

Um den Einstieg in die Xbox-Videosiele noch einfacher zu gestalten, plant Microsoft offenbar die Markteinführung eines Streaming-Sticks oder einer vergleichbaren Hardware. Während die Xbox Series S für einen günstigeren Einstieg konzipiert wurde, aber eine typische Konsolenhardware mit sich bringt, würde sich der Xbox-Stick auf die Cloud beschränken.

Xbox-Stick in den nächsten zwölf Monaten?

Einem Bericht von Jeff Grubb zufolge plant Microsoft, das Streaming-Gerät in den nächsten zwölf Monaten auf den Markt zu bringen. Die Hardware wird einfach mit einem TV oder einem anderen Anzeigegerät verbunden und bietet dem Nutzer die Möglichkeit, auf die unterstützen Spiele des Xbox Game Pass zuzugreifen – sofern die Internetverbindung ausreicht. Der Cloud-Zugriff ist ein Bestandteil des Ultimate-Abos, das mit rund 13 Euro pro Monat zu Buche schlägt.

Neben den Spielen soll das Streaming-Gerät auch Film- und TV-Dienste unterstützen. Und laut Grubb ähnelt es einem Amazon Fire Stick oder einer kleinen Roku-Hardware.

Ebenfalls soll Microsoft mit Samsung zusammenarbeiten, um eine Xbox-Streaming-App für aktuelle Samsung Smart-TVs zu entwickeln. Sowohl die App als auch das Streaming-Gerät werden laut Grubb in den kommenden Monaten erscheinen und sind Teil von Microsofts „Xbox Everywhere“-Initiative, zu der auch die kürzliche Aufnahme von „Fortnite“ in das Xbox Cloud Gaming gehört.

„Das Unternehmen hat wiederholt betont, dass es ihm egal ist, wie man in das Xbox-Ökosystem einsteigt“, so Grubb. „Aber während das gesagt wurde, hat es [Microsoft] gleichzeitig riesige Ressourcen in die speziellen Xbox-Konsolen gesteckt. Dies war eine Art Zugeständnis, dass Spielehardware immer noch der beste Weg ist, um potenzielle Game Pass-Abonnenten zu erreichen.“

Sollte der von Grubb genannte Zeitplan stimmen, müsste Microsoft die Pläne in den kommenden Monaten offiziell ankündigen. Für die E3-Zeit wurde trotz Wegfall der einstigen Messe eine Media-Show angekündigt. Und Gerüchten zufolge möchten die Redmonder auch auf der Gamescom im August dieses Jahres präsent sein.

Auch bei Sony tut sich was

Während Microsoft augenscheinlich das Cloud-Gaming vorantreibt, ist auch Sony an dieser Stelle aktiv. Das Unternehmen betreibt seit Jahren PlayStation Now, das bisher nur auf eine Abonnentenzahl im niedrigen Millionenbereich kam.

Das ändert sich bald: Zwar wird PlayStation Now als Marke eingestellt, doch wandert das Streaming in die Premium-Stufe des neuen PlayStation Plus-Modells, das hierzulande im Juni 2022 starten soll. Zusammen mit Animes (via Crunchyroll) und anderen Unterhaltungsdiensten möchte Sony eine Milliarde Nutzer erreichen.

