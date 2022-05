Gotham Knights: Collector’s Edition für 300 Euro angekündigt

"Gotham Knights" wird in mehreren Editions veröffentlicht, darunter eine Collector's Edition. Sie schlägt mit rund 300 Euro zu Buche und erweitert euer Erlebnis um zusätzliche Inhalte.

„Gotham Knights“ wurde heute in einer umfangreichen Gameplay-Präsentation vorgestellt. Doch auch die verschiedenen Editions, in denen der Titel verkauft wird, stehen im Fokus. Sie können laut Publisher ab sofort im physischen Handel sowie in den digitalen Stores vorbestellt werden.

Inhalte der Collectors Edition von Gotham Knights

Die Standardversion von „Gotham Knights“ ist digital und als Disk-Version für 74,99 Euro via Vorbestellung erhältlich. Die Deluxe Edition kostet digital und als Box 94,99 Euro. Neben dem Hauptspiel erhalten die Käufer den herunterladbaren Inhalt „Visionärspaket“ mit exklusiver Ausrüstung, kosmetischen Items und dem „Of-the-Future“-Anzugsstil aus der Zeichentrickserie „Batman of the Future“.

Die limitierte, physische „Gotham Knights Collector’s Edition“ kann für 299,99 Euro vorbestellt werden. Zu den Inhalten gehören die Deluxe Edition, ein Augmented Reality-Pin zum sammeln, ein 16-seitiges Mediabook, eine exklusive Karte von Gotham City, ein Diorama mit vier Charakterstatuen und weitere Inhalte.

Darüber hinaus bekommen alle Kunden zu jeder Vorbestellung den 233 Kustom-Batcycle-Skin, der auf dem ersten Auftritt des Fahrzeugs im DC Detective Comic #233 basiert.

„Gotham Knights“ wird am 25. Oktober 2022 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Falls ihr noch auf den Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One unterwegs seid, werdet ihr enttäuscht. Denn die Versionen für diese Plattform wurden gestrichen.

In „Gotham Knights“ schlüpfen die Spieler in die Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, die Gotham City nach Batmans Tod als neue Garde ausgebildeter DC-Superhelden beschützen müssen. Im Spielverlauf gilt es, Geheimnisse zu lüften, die „mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt in Verbindung stehen“.

Nachfolgend seht ihr einige neue Bilder zu „Gotham Knights“. Mehr zum kommenden Spiel ist in der verlinkten Themen-Übersicht zusammengefasst.

