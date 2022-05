Mass Effect 5: N7-Day-Lithograph könnte große Überraschung vorweggenommen haben (Spoiler)

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von BioWare derzeit am Science-Fiction-Abenteuer "Mass Effect 5". Mit dem gestarteten Verkauf einer physischen Lithographie für das N7-Day-Poster könnten die Verantwortlichen des Studios eine große Überraschung vorweggenommen haben. Spoiler-Gefahr!

Bekanntermaßen arbeitet das auf Rollenspiel spezialisierte Studio BioWare derzeit nicht nur am Fantasy-Rollenspiel „Dragon Age 4“. Auch die „Mass Effect“-Reihe wird auf kurz oder lang zurückkehren.

Nachdem im Rahmen der offiziellen Ankündigung bereits andeutet wurde, dass wir uns möglicherweise über eine Rückkehr von Shepard freuen dürfen, scheinen sich die Hinweise auf ein Wiedersehen mit dem ursprünglichen „Mass Effect“-Helden aktuell zu verdichten. Den vermeintlich entscheidenden Hinweise könnte eine physische Lithographie für das N7-Day-Poster beziehungsweise deren Beschreibung geliefert haben.

„Die Bedrohung durch die Reaper hätte beendet werden können, aber zu einem hohen Preis, einschließlich der Erde selbst. Während die Überlebenden die Scherben aufsammeln müssen, fragen sich die Fans, was als nächstes kommt“, heißt es in der aktuellen Version der Beschreibung.

Enthielt die Beschreibung einen massiven Spoiler?

In einem aktuellen Video wies der Youtube-Nutzer „Mr Hurlten“ allerdings darauf hin, dass die Beschreibung des N7-Day-Lithographen kurzfristig überarbeitet wurde, da sie in ihrer ursprünglichen Fassung einen handfesten Hinweis auf die Rückkehr von Shepard enthielt. Demnach sah die Beschreibung zunächst wie folgt aus: „Während Shepard und die Überlebenden die Scherben aufsammeln müssen, fragen sich die Fans, was als nächstes kommt.“

Weitere Meldungen zu Mass Effect 5:

Um diesen massiven Spoiler zu unterbinden, soll der Hinweis auf Shepard kurzfristig entfernt worden sein. Im weiteren Verlauf der Beschreibung heißt es: „Ein Krogan und sein 4-köpfiges Team bewegen sich mit einem Schiff, das der Normandy ähnelt, auf einen Geth-förmigen Krater zu.“ Neben Shepard könnten als auch die Geth eine Rückkehr feiern. Für entsprechende Spekulationen sorgte vor einigen Wochen bereits ein offizielles Artwork zum neuen „Mass Effect“.

Electronic Arts und BioWare wollten sich zu den aktuellen Gerüchten um „Mass Effect 5“ bisher nicht äußern. Und da zunächst die Fertigstellung von „Dragon Age 4“ im Mittelpunkt der internen Bemühungen steht, dürften konkrete Details zum nächsten Kapitel der „Mass Effect“-Reihe auch noch eine Weile auf sich warten lassen.

