UK-Charts: Nintendo Switch Sports sichert sich die Spitze – Forbidden West weiter stark vertreten

"Horizon: Forbidden West" ist weiter in den Top 3 der britischen Retail-Charts zu finden.

Pünktlich zum Start in die neue Woche stehen die obligatorischen Software-Charts aus Großbritannien bereit, die von GfK Chart-Track erhoben und in Zusammenarbeit mit GamesIndustry.biz veröffentlicht wurden.

Wie gehabt werden lediglich die Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt, während digital verkaufte Spiele im Rahmen von separaten Verkaufscharts erhoben werden. In der Verkaufswoche von Montag, dem 2. Mai bis Samstag, den 7. Mai 2022 sicherte sich das frisch veröffentlichte Switch-Spiel „Nintendo Switch Sports“ die Spitze der britischen Software-Charts – gefolgt von diversen alten Bekannten der letzten Wochen und Monate.

Auf dem zweiten Platz fand sich in der vergangenen Woche das Klötzchen-Abenteuer „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ ein, dessen Retail-Verkaufszahlen im Vergleich mit der Vorwoche um 24 Prozent zurückgingen. Weiterhin stark vertreten ist Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ auf dem dritten Rang. Eine Entwicklung, die laut GamesIndustry.biz unter anderem auf vereinzelte Nachlieferungen der PlayStation 5 in Großbritannien zurückzuführen ist.

Den einzigen Neueinsteiger in den Top 10 gibt es in Form der „Sifu: Vengenace Edition“ auf dem neunten Platz zu vermeiden. Anbei die komplette Top 10 der vergangenen Woche in der Übersicht.

UK-Retail-Charts: Die Top Ten (2. bis 7. Mai 2022)

1. Nintendo Switch Sports

2. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

3. Horizon Forbidden West

4. Mario Kart 8 Deluxe

5. Kirby and the Forgotten Land

6. Pokemon Legends: Arceus

7. Elden Ring

8. Grand Theft Auto 5

9. Sifu

10, Minecraft (Switch)

Quelle: GamesIndustry.biz

