Bungie: Sony möchte die Übernahme bis Ende 2022 abschließen

Anfang des Jahres kündigte Sony Interactive Entertainment den Kauf des US-Studios Bungie an. Auch wenn die Übernahme der "Destiny"-Macher derzeit noch von der FTC geprüft wird, geht Sony Interactive Entertainment davon aus, die Übernahme von Bungie bis Ende 2022 abschließen zu können.

Sony Interactive Entertainment arbeitete an der Übernahme von Bungie.

Ende Januar gaben die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment die rund 3,6 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme der „Destiny“-Macher von Bungie bekannt.

Im Zuge der aktuellen Geschäftszahlen ging Sony Interactive Entertainment noch einmal auf die Übernahme ein und wies darauf hin, dass diese aller Voraussicht bis Ende 2022 abgeschlossen sein wird. „Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass die Übernahme von Bungie, Inc., die derzeit von der zuständigen Behörde geprüft wird, im dritten Quartal zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen wird“, so das Unternehmen weiter.

Die Prüfung, auf die sich Sony Interactive Entertainment in der Aussage bezieht, wurde Anfang Mai von der US Federal Trade Commission in die Wege geleitet.

FTC möchte einen fairen Wettbewerb garantieren

Die US Federal Trade Commission oder kurz FTC überwacht den US-amerikanischen Markt und ist laut eigenen Aussagen darum bemüht, für einen fairen Wettbewerb zu sorgen. Im Falle der Übernahme von Bungie werden offenbar Befürchtungen gehegt, dass Sony Interactive Entertainment die Übernahme von Bungie nutzen könnte, um der Konkurrenz zu schaden, indem Xbox-Spielern beispielsweise der Zugriff auf Bungie-Inhalte wie „Destiny 2“ verwehrt wird.

Da allerdings schon kurz nach der Ankündigung der Übernahme bestätigt wurde, dass Bungie trotz des Kaufs durch Sony Interactive Entertainment seine kreative Freiheit behalten und zudem die Möglichkeit erhalten wird, weiter Multiplattform-Produktionen zu veröffentlichen, dürfte die Prüfung durch die FTC lediglich Formsache sein.

Übrigens hat die US Federal Trade Commission nicht nur Sony Interactive Entertainment im Blick. Auch die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wird derzeit genauestens geprüft.

