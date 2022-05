Capcom: Publisher über Rekordgewinne und große neue Projekte

Auch der japanische Publisher Capcom legte in dieser Woche den Geschäftsbericht zum am 31. März zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2021/2022 vor. Dieses ging für die „Resident Evil“- und „Monster Hunter“-Macher erneut mit einem Rekordergebnis zu Ende.

Während der Umsatz im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 15,5 Prozent auf 847,5 Millionen US-Dollar zulegte, stieg das erzielte Betriebsergebnis um 24 Prozent auf 329,9 Millionen US-Dollar. Zu den erfolgreichsten Spielen im Geschäftsjahr 2021/2022 gehörten laut Capcom „Resident Evil Village“ mit 6,1 Millionen verkauften Spielen sowie „Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin“, das 1,5 Millionen Mal den Besitzer wechselte.

Wie das japanische Unternehmen im aktuellen Geschäftsbericht ausführte, werden im laufenden Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2023) gleich mehrere große neue Projekte veröffentlicht.

Capcom setzt auch auf ältere Spiele

So ist die Rede von insgesamt 45 SKUs, die in diesem Fiskaljahr erscheinen sollen. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass bei Veröffentlichungen auf mehreren Plattformen jede unterschiedliche Versionen eines Spiels als separate SKU gezählt wird. Zum Vergleich: Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/2022 veröffentlichte Capcom 24 neue SKUs. Nachdem 2021/2022 32,6 Millionen Spiele verkauft werden konnten, erwartet man 2022/2023 Spieleverkäufe in Höhe von 37 Millionen.

Während laut Capcom zehn Millionen verkaufte Einheiten auf die neu veröffentlichten Spiele des Jahres 2022/2023 zurückzuführen sein werden, geht das Unternehmen bei seinem Backkatalog von alten Spielen von 27 Millionen verkauften Kopien aus. Bereits in den vergangenen Jahren erfreuten sich die Spiele von Capcoms Backkatalog großer Beliebtheit und verkauften sich weiter auf einem soliden Niveau.

Hier wären vor allem Titel wie „Monster Hunter World“ oder die Remakes zur „Resident Evil“-Reihe hervorzuheben.

