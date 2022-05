Electronic Arts: Große IP und unangekündigtes Remake für Anfang 2023 geplant

Electronic Arts hat mehrere Spiele in Arbeit, die in vielen Fällen angekündigt wurden. Das Unternehmen spricht ebenfalls von einer großen IP, einem Partnertitel und einem Remake, zu denen noch keine Enthüllung erfolgte. Insgesamt sind vier unangekündigte Spiele für das laufende Geschäftsjahr geplant.

In der neusten Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen widmete sich Electronic Arts den kommenden Titeln sowie Spielen, die noch nicht angekündigt wurden. Zusätzlich zu einer Handvoll bereits bestätigter Games, darunter das neue „FIFA“, das letztmalig so heißen wird, befinden sich für das Geschäftsjahr 2022/2023 vier Projekte in Arbeit, zu denen noch keine Ankündigung erfolgte.

Zu den bestätigten Produktionen gehört unter anderem das kommende Rennspiel „F1 22“, das am 1. Juli 2022 für Konsolen und PC erscheinen wird. Im zweiten Quartal folgen die Spiele der „FIFA“- und „Madden NFL“-Reihen. Im dritten Geschäftsquartal, also in den Monaten Oktober bis Dezember 2022 steht der Launch des neuen „Need for Speed“ an, das von Criterion entwickelt wird. Ebenfalls könnt ihr in diesem Zeitraum einen neuen Teil der „NHL“-Reihe erwarten.

Vier unangekündigte Titel Anfang 2023

Geheimnisvoller wird es im neuen Jahr. Im vierten Quartal, das heißt im Zeitraum von Januar bis März 2023, werden PGA Tour, „eine große IP“, „ein Partnertitel“, „ein Remake“ und ein weiterer, nicht genannter „Sporttitel“ veröffentlicht.

Beim erwähnten Partnertitel könnte es sich um „Star Wars Jedi Fallen Order 2“ handeln, dessen Veröffentlichung bis vor kurzem noch für das Jahr 2022 angepeilt wurde,. Weitere Einzelheiten zu den noch nicht angekündigten Spielen wurden nicht genannt, sodass die Bestätigung viel Spielraum für Spekulationen bietet.

Darüber hinaus werden im Geschäftsjahr 2023 zwei große Handyspiele von EA veröffentlicht: „Apex Legends: Mobile“ und „Der Herr der Ringe: Helden von Mittelerde“. Wann mit weiteren Details zu rechnen ist, ließ der Publisher offen. Die EA Play-Veranstaltung für dieses Jahr wurde abgesagt, sodass es wahrscheinlich in den kommenden Monaten zu separaten Ankündigungen kommen wird.

Im vergangenen Geschäftsjahr, das am 31. März 2022 endete, konnte EA im Spielernetzwerk einen Zuwachs von 16 Prozent verzeichnen. Mehr als 580 Millionen aktive Konten wurden gezählt, darunter 150 Millionen FIFA-Konten. Ob sich der Wegfall der Namensrechte auf die Spielerzahl auswirken wird, zeigt die Zukunft. Erschwerend kommet hinzu, dass FIFA den Namen für Konkurrenzprodukte verwenden möchte. Das könnte zur Verwirrung bei Gelegenheitsspielern führen.

