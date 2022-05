Battlefield 2042: Release des Nachfolgers wohl später als erwartet

Das Duell „Battlefield“ vs „Call of Duty“ fiel auch in den vergangenen Monaten recht unausgewogen aus. Während „Call of Duty Vanguard“ wahrlich nicht zu den bestverkauften Teilen der Serie gehört und Activision einräumen musste, dass die Verkäufe unter den Erwartungen blieben, konnte „Battlefield 2042“ diese Marktakzeptanz noch einmal unterbieten.

Nach 2042 könnte 2024 relevant werden

Im Fall der PS5-Version von „Battlefield 2042“ liegt der Metascore bei. Ein noch düsteres Bild zeichnet der User-Score von 2,6. Über die Probleme, mit denen „Battlefield 2042“ seit dem Launch zu kämpfen hat, berichteten wir in den vergangenen Monaten mehrfach. Immerhin: Electronic Arts und DICE möchten trotz der überschaubaren Spielerzahl, wie im jüngsten Geschäftsbericht festgehalten wurde.

Spieler, die sich von „Battlefield 2042“ verabschiedet haben und sehnsüchtig auf den nächsten Versuch warten, müssen offenbar ordentlich Geduld aufbringen. Andrew Wilson, der CEO von Electronic Arts, betonte im vergangenen Jahr, dass ein „Battlefield“-Titel alle zwei Jahre durchaus Sinn machen würde und deutete damit eine Veröffentlichung des nächsten Spiels im Jahr 2023 an.

Mittlerweile keimen allerdings Zweifel daran auf, dass diese Zeitspanne eingehalten werden kann. Der meist gut informierte Insider Tom Henderson verwies in einem Bericht auf WhatIfGaming darauf, dass die Abstände von zwei Jahren zwar der Plan seien. Seine Quellen wären allerdings überrascht, wenn dies tatsächlich passieren würde.

Vielmehr geht Henderson von einer Veröffentlichung des nächsten „Battlefield“ im Jahr 2024 aus, auch wenn die Pläne noch nicht endgültig feststehen. DICE und EA gaben bisher keine Informationen zum neuen „Battlefield“ heraus.

Henderson hingegen berichtete nicht zum ersten Mal über den neuen Teil. So möchte er erfahren haben, dass der Titel ein Helden-Shooter wird. Später verriet er, dass ein „großer Teil“ von DICE am nächsten Spiel arbeitet, das in der modernen/nahen Zukunft angesiedelt sein wird. Zudem sollen viele der Änderungen von „Battlefield 2042“ wieder rückgängig gemacht werden, was aber nicht bedeutet, dass die Spezialisten und 128-Spieler-Matches verschwinden.

Letztendlich sind neue Ansätze dringend erforderlich. „Battlefield 2042“ sollte der innovativste „Battlefield“-Titel aller Zeiten werden und die Fundamente für die Zukunft der Reihe bilden. Ein halbes Jahr nach dem Launch kämpft der Titel damit, auf Steam 2.000 gleichzeitige Spieler zu erreichen. Quellen sollen berichteten haben, dass 10.000 gleichzeitige Spieler auf allen Plattformen eine unmögliche Aufgabe seien.

