EA: Weiter an Werbeanzeigen in Spielen interessiert

Wie CEO Andrew Wilson im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen verlauten ließ, ist Electronic Arts weiter an Werbeanzeigen in Spielen interessiert. Laut Wilson wäre in Videospielen ausreichend Platz für Werbung, wenn diese richtig umgesetzt wird und sich nicht negativ auf die Erfahrung der Nutzer auswirkt.

In der Vergangenheit experimentierte der US-Publisher Electronic Arts bereits mit Werbeanzeigen in Spielen. Nachdem die Fullscreen-Werbung von „EA Sports UFC 4“ im Jahr 2020 allerdings massiv von der Community kritisiert wurde, ruderte EA umgehend zurück und entfernte die Werbung wieder.

Wie Andrew Wilson, der CEO von Electronic Arts, im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen verlauten ließ, ist sein Unternehmen trotz Rückschlägen dieser Art weiterhin an Werbeanzeigen in Spielen interessiert. Laut Wilson sei in Spielen nämlich ausreichend Raum für Werbung vorhanden, sofern diese richtig umgesetzt wird und sich nicht negativ auf die Spielerfahrung auswirkt.

„Was wir jedoch im Allgemeinen in Unterhaltungsmedien und sogar in Spielen gesehen haben, insbesondere in Handyspielen, ist, dass es einen Platz für Werbung gibt, wenn es richtig gemacht wird“, so Wilson.

Auch andere Publisher experimentieren offenbar mit Werbung

„Wir wollen sicherstellen, dass das Spielerlebnis das bestmögliche Spielerlebnis ist, das wir bieten können“, führte Wilson aus. „Und deshalb haben Sie gesehen, wie wir im Laufe der Zeit verschiedene Modelle getestet haben. Einige wurden fortgesetzt und einige haben wir auf der Grundlage der bestmöglichen Spielerfahrung gestoppt.“ Pläne, mit denen die Verantwortlichen von Electronic Arts offenbar nicht alleine dastehen.

So erreichten uns im vergangenen Monat Berichte, in denen die Rede davon war, dass sowohl Sony Interactive Entertainment als auch Microsoft über Werbung in Free2Play-Spielen nachdenken. Während Microsoft den unbestätigten Berichten zufolge planen soll, den Entwicklern der Free2Play-Spiele die kompletten Werbeeinnahmen zu überlassen, hätte Sony Interactive Entertainment noch nicht entschieden, ob auch hier die vollen 100 Prozent der durch Ingame-Werbung generieten Einnahmen an die Entwickler von Free2Play-Titel gehen oder ob das Unternehmen einen bestimmten Anteil der Einnahmen einbehält.

Weiter wurde berichtet, dass das Werbeprogramm von Sony Interactive Entertainment noch in diesem Jahr starten könnte. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

