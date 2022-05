Hell Let Loose: Großes Konsolen-Update angekündigt – Das steckt drin

Wie bekannt gegeben wurde, wird die Konsolen-Version des Multiplayer-Shooters "Hell Let Loose" in der kommenden Woche mit dem ersten großen Content-Update versehen. Geboten werden neue Inhalte wie Karten, Waffen und mehr.

"Hell Let Loose" wird in Kürze mit neuen Inhalten versehen.

Wie die Entwickler von Black Matter bekannt gaben, wird die Konsolen-Version des hauseigenen Multiplayer-Shooters „Hell Let Loose“ in der nächsten Woche mit dem ersten großen Content-Update versehen.

Zu den Inhalten, die mit dem am 17. Mai 2022 erscheinenden Content-Update den Weg in „Hell Let Loose“ finden, gehören unter anderem die neuen Karten „Stalingrad“, „Kursk“, „Sainte Marie du Mont v2 (Replace SMDM v1)“, „Foy US Offensive“, „Hill 400 GER Offensive“, „Purple Heart Lane (Rain) GER Offensive“ und „Carentan GER Offensive“. Hinzukommen zusätzliche Waffen wie die PPSh-41, die PPSh-41 w/ Drum, die SVT-40, die Mosin Nagant 1891 oder die Mosin Nagant M38.

Ebenfalls versprochen werden neue Fahrzeuge, Granaten, Anpassungen an der Nutzeroberfläche und weitere Neuerungen, auf die im offiziellen Changelog eingegangen wird. Diesen findet ihr hier.

Statement zum Ukraine-Konflikt

Da mit dem neuen Konsolen-Update verschiedene Inhalt auf Basis der russischen Streitkräfte Einzug halten, sahen sich die Entwickler von Black Matter zu einer Stellungnahme gezwungen. Hierzu heißt es: „Wir haben intern viele Gespräche über die Veröffentlichung der sowjetischen Inhalte im Zusammenhang mit dem aktuellen Konflikt in der Ukraine geführt, da wir unbedingt sicherstellen möchten, dass wir nicht von einem echten Krieg profitieren. Obwohl die Unterschiede zwischen Konflikten für viele von Ihnen offensichtlich sein mögen, werden wir einige unserer Argumente unten aufschlüsseln und unsere Schlussfolgerung skizzieren.“

„Erstens ist es wichtig zu wiederholen, dass der heutige Konflikt in keiner Weise mit dem Konflikt im Zweiten Weltkrieg vergleichbar ist. In unseren Gesprächen mit ukrainischen und russischen Staatsangehörigen wird der tiefe Stolz auf den äußerst hart erkämpften und kostspieligen Sieg der Sowjetunion – einer Ansammlung von Staaten einschließlich der Ukraine – über Nazideutschland von allen aus der Region mit enormem Stolz gefeiert und geschätzt als gemeinsames Stück Geschichte“, so das Studio.

„Hell Let Loose“ ist für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

