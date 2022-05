Infinite Links: Neues Kemco-JRPG im Retro-Look ab sofort erhältlich

Wenn man sich auf eines verlassen kann, dann, dass Publisher Kemco nicht so schnell damit aufhören wird, moderne JRPGs im Retro-Design zu veröffentlichen. Auch "Infinite Links" fällt in diese Schiene und versetzt euch optisch und spielerisch in die Zeit geliebter Rollenspiele.

Japanische Rollenspiele blicken auf eine lange Historie und viele Traditionen zurück. Auch wenn moderne Umsetzungen sich diesen teilweise treu bleiben, ist das Spielgefühl oft ein völlig anderes und besonders in Sachen Optik frönen viele Entwickler lieber detailreichen Fantasy-Landschaften als klassischer Pixel-Grafik.

Dass das nicht für alle gilt, beweisen Publisher Kemco und Entwickler Exe Create Inc. regelmäßig aufs Neue. Mit einer Riege an japanischen Rollenspielen, die allesamt so aussehen, sich so anhören und so spielen, als hätte es nach dem SNES keine weiteren Konsolen mehr gegeben, bedient man eine immer noch hungrige Spielernische.

Infinite Links: Tollkühne Talismane

Mit „Infinite Links“ ist daher nun seit heute ein weiteres JRPG mit Retro-Look verfügbar, das sicherlich bei einigen warme Nostalgiegefühle auslösen dürfte. Und wo wir schon bei den Themen Tradition und Nostalgie sind: Auch die Story von „Infinite Links“ ist herrlich klassische Fantasy-Kost, obwohl ihr sie ausschließlich auf Englisch genießen könnt.

So geraten der aufstrebende Zauberlehrling Kronos und seine Schwester Serene nämlich kurzerhand in eine Talisman-Verschwörung, bei der eine alte Legende rund um eine unaussprechlich böse Macht, einen Zauberer und einen Engel eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Um das Königreich Esperanto und damit auch die Welt zu retten, begeben sich die beiden auf eine schicksalshafte Reise.

Weitere Artikel zum Thema:

Wie es sich für ein klassisches JRPG gehört, bekommt ihr rundenbasierte Kämpfe gegen garstige Gegner serviert. Frische Features gibt es in Form von fiesen Fallen auf dem Spielfeld, die sowohl euch als auch euren Feinden ordentlich einheizen können.

Mit den verschiedenen Kampfformationen möchte „Infinite Links“ sein Kampfsystem darüber hinaus etwas Würze verleihen: So habt ihr verschiedene Möglichkeiten, wie ihr mit eurem Team ins Gefecht zieht und je nach Positionierung könnt ihr die unterschiedlichen Fähigkeiten und Rollen eurer Charaktere natürlich effektiver ausspielen.

Auch sonst bringt „Infinite Links“ viele klassische Elemente für hungrige Rollenspielerherzen mit: Zahlreiche Quests, Arenen und Monster verlocken mit herausfordernden Kämpfen, die ihr am besten besteht, wenn ihr euch in die dutzenden Menüs und Upgrade-Systeme einlest: Neben Waffen und Rüstungen sind natürlich die Story-relevanten Talismane euer bester Freund.

„Infinite Links“ ist seit heute für die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und Series, die Nintendo Switch, den PC und für Mobilgeräte erhältlich. Wie es sich für ein Rollenspiel von Kemco gehört, kostet das frisch erschienene Fantasy-Abenteuer 14,99 Euro, wobei ihr euch als PS Plus-Abonnenten bis zum 27. Mai über einen 10%-Rabatt freuen dürft.

Weitere Meldungen zu Infinite Links.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren