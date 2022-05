PS5: Firmware-Update 22.01-05.10.00.23 mit „Changelog“ veröffentlicht

Sony hat für die PS5 ein neues Firmware-Update auf die Version 22.01-05.10.00.23 veröffentlicht. Eine Ankündigung gab es im Vorfeld nicht, was bereits andeutet, dass sich die Änderungen in Grenzen halten. Denn neue Feature werden in der Regel im Zuge einer Beta getestet, an der Spieler teilnehmen können.

Entsprechend mager fällt der heutige Changelog aus, in dem einmal mehr darauf verwiesen wird, dass an der Systemleistung Verbesserungen vorgenommen wurden. Es ist der Standardeintrag für Änderungen und Verbesserungen, die im Hintergrund durchgeführt werden.

PS5 System Update 22.01-05.10.00.23 Changelog

Diese Systemsoftware-Aktualisierung verbessert die Systemleistung

Der gleiche Changelogeintrag lag beim vorherigen PS5-Update vor. Falls weitere Einzelheiten zur neuen Aktualisierung folgen, lassen wir es euch wie gewohnt wissen.

Sollte sich die PS5-Firmware nicht automatisch anbieten, könnt ihr sie in den Menüeinstellungen anstoßen. Alternativ dürft ihr sie manuell herunterladen und auf die Konsole hieven.

Letztes großes PS5-Update im März

Die letzte große PS5-Firmware war das Update mit der Versionsnummer 22.01-05.00.00. Damit fanden zahlreiche Features und Verbesserungen auf die noch recht neue Konsole von Sony. Unter anderem legte das Unternehmen bei den Sprachbefehlen und Trophäen Hand an. Der Changelog zum PS5-Update 22.01-05.00.00 liefert weitere Details.

Veröffentlicht wurde die PS5 im November 2020 in zwei Versionen, darunter das Standardmodell und die Digital Edition, die ohne Laufwerk ausgeliefert wird. Im Gegenzug kostet sie statt 499,99 Euro nur 399,99 Euro – zumindest theoretisch. Denn nach wie vor ist die PS5 im Handel quasi nicht verfügbar, was die Preise auf eBay und Co ordentlich in die Höhe treibt.

Immerhin: Für den Preis der Digital Edition könnt ihr euch bei SCUF einen Controller konfigurieren.

Vor dem heutigen Update wurde die PS5 mit dem VRR-Support erweitert, der seit April zur Verfügung steht und für ein flüssigeres Spielerlebnis sorgen soll. Und auch die neusten Absatzzahlen zu PS5, PS4 und PlayStation Plus sind seit dieser Woche bekannt. Aufgrund der Lieferengpässe blieb der PS5-Absatz unter den Erwartungen.

