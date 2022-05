Sly Cooper: Stellenausschreibungen befeuern Gerüchte um einen Nachfolger

In den letzten Monaten machten immer wieder Gerüchte um einen möglichen Nachfolger zur "Sly Cooper"-Reihe die Runde. Für frischen Gesprächsstoff sorgen aktuelle Stellenausschreibungen von Sucker Punch, die auf ein mögliches Sequel hindeuten könnten.

Wird an einem neuen "Sly Cooper"-Abenteuer gearbeitet?

In den vergangenen Monaten machten immer wieder unbestätigte Berichte die Runde, in denen die Rede davon war, dass ein bisher nicht näher genanntes Studio an einem neuen „Sly Cooper“-Projekt arbeiten könnte.

Für frische Spekulationen sorgen zwei aktuelle Stellenausschreibungen des seinerzeit verantwortlichen Entwicklerteams Sucker Punch. Zum einen wird ein neuer Senior-Multiplayer-Systems-Designer für ein noch unbekanntes Projekt gesucht. Mit der zweiten Jobanzeige begibt sich das Studio auf die Suche nach Interessenten, die „Brettspiel-Bedienungsanleitungen lesen, als wären sie Spionagethriller“.

Weiter heißt es in der besagten Stellenausschreibung: „Schauen Sie sich das Regelwerk an und sehen Sie sofort Gelegenheiten für Verrat und glorreiche Siege von hinten?“

Kehrt die beliebte Serie zurück?

Vor allem der Verweis auf die Spionage-Thriller wird als Hinweis auf ein neues „Sly Cooper“ verstanden, das erneut im Stealth-Plattform-Genre angesiedelt sein könnte. Da eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Sucker Punch noch aussteht, ist weiterhin unklar, ob wirklich an einem neuen „Sly Cooper“ gearbeitet wird. Zuletzt schienen sich die Hinweise auf eine nahende Ankündigung allerdings zu verdichten. Beispielsweise wurde Anfang März die offizielle Domain der Reihe aktualisiert. Der für gewöhnlich gut informierte Insider „AccountNGT“ berichtete parallel von einer Ankündigung des nächsten „Sly Cooper“-Titels im Sommer 2022.

Weitere Meldungen zu Sly Cooper:

Möglicherweise passend zum 20. Jubiläum der Marke im September 2022. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass wir nicht damit rechnen sollten, dass der Nachfolger bei den ursprünglichen Entwicklern von Sucker Punch entsteht. Diese sollen laut dem Insider an anderen Projekten arbeiten. Allerdings lassen die aktuellen Stellenausschreibungen vermuten, dass die „Sly Cooper“-Schöpfer zumindest in beratender Rolle an dem Projekt beteiligt sein könnten. Als möglicher Entwickler des Titels wurden zuletzt die „Concrete Genie“-Macher von Pixel Opus ins Gespräch gebracht.

Die ersten drei „Sly Cooper“-Titel erschienen für die PlayStation 2 und wurden von Sucker Punch entwickelt. Das 2013 für die PlayStation 3 und PlayStation Vita veröffentlichte „Sly Cooper: Jagd durch die Zeit“ wiederum entstand seinerzeit bei Sanzaru Games.

Quelle: DualShockers

Weitere Meldungen zu Sly Cooper.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren