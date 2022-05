Star Wars Jedi Fallen Order 2/Survivor: Releasezeitraum des Nachfolgers bekannt?

Vor wenigen Wochen hatten Electronic Arts beziehungsweise die Entwickler von Respawn Entertainment endlich ein Einsehen mit den Fans und kündigten die laufenden Arbeiten am Nachfolger von „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ offiziell an.

Abgesehen von der Tatsache, dass eifrig an dem Sequel gearbeitet wird, wurden bisher keine konkreten Details genannt. Für frischen Gesprächsstoff sorgt in diesen Tagen der Gamesbeat-Redakteur und als verlässliche Quelle geltende Insider Jeff Grubb. Wie Grubb in Erfahrung gebracht haben möchte, wird der Nachfolger zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ unter dem Namen „Star Wars Jedi: Survivor“ veröffentlicht. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Selbiges gilt für den möglichen Releasezeitraum des Titels, den Grubb auf Nachfrage nannte. Laut seinen Quellen soll „Star Wars Jedi: Survivor“ im Februar oder im März 2023.

Erfolgt die offizielle Enthüllung in diesem Monat?

Bereits vor ein paar Tagen sprach Grubb davon, dass der Release des Nachfolgers auf das Jahr 2023 verschieben wird. Entsprechen aktuelle Gerüchte den Tatsachen, dann könnten wir schon in diesem Monat mehr erfahren. Den unbestätigten Berichten zufolge soll die offizielle Enthüllung von „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ beziehungsweise „Star Wars Jedi: Survivor“ nämlich im Rahmen der „Star Wars Celebration“ erfolgen, die vom 26. bis zum 29. Mai 2022 im Convention-Center von Anaheim stattfindet.

Weitere Meldungen zu Star Wars: Jedi Fallen Order:

Allgemein erreichten uns in den letzten Wochen diverse interessante Gerüchte zum nächsten großen Projekt von Respawn Entertainment. Unter anderem wurde berichtet, dass sich die Entwickler dazu entschlossen haben, die Umsetzungen für die PlayStation 4 beziehungsweise die Xbox One zu streichen und sich stattdessen auf den PC und die Konsolen der aktuellen Generation zu konzentrieren. Ein Schritt, durch den im technischen Bereich keine unnötigen Kompromisse eingegangen werden müssten.

Des Weiteren wurde berichtet, dass die Geschichte des Titels möglicherweise an die kommende Disney-Serie um Obi-Wan Kenobi anknüpfen könnte. Weitere Details zu diesem Gerücht haben wir hier für euch zusammengefasst.

Jedi Survivor is February or March. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 12, 2022

Weitere Meldungen zu Star Wars Jedi: Fallen Order 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren