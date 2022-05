Star Wars Jedi Fallen Order: Name des Nachfolgers bekannt?

Obwohl „Star Wars“ eine der größten Entertainment-Marken der Welt ist, hatten die Jedi-Ritter und Sith-Lords im Videospielbereich stets einen schwierigen Stand. Alle Jubeljahre erscheint ein Abenteuer, das die Fans zufriedenstellen kann. Von „Knights of the Old Republic“ über „Force Unleashed“ bis hin zum 2019 veröffentlichten „Jedi: Fallen Order“.

Cal Kestis‘ Reise geht weiter

Letzteres soll in nicht allzu ferner Zukunft auch einen Nachfolger erhalten, sodass die Spieler die Geschichte rund um den Jedi Cal Kestis weiterverfolgen können. Nun könnte bereits der offizielle Name des zweiten Teils bekannt geworden sein.

Der meist gut informierte Insider Jeff Grubb hat in der aktuellsten Ausgabe seines „Grubbsnax“-Podcasts mit dem Chat ein Spiel gespielt und raten lassen, wie der Name letztendlich lauten wird. Der Titel wurde dabei auch erraten, woraufhin Grubb bestätigte, dass er selbst von „Star Wars Jedi: Survivor“ gehört habe. Ob der Name tatsächlich der Wahrheit entspricht, wird man voraussichtlich in den nächsten Wochen oder Monaten erfahren, da eine Enthüllung nicht mehr lange auf sich warten lassen soll.

Electronic Arts und Respawn Entertainment hatten bereits im Januar bestätigt, dass sich ein Nachfolger zu „Star Wars: Jedi Fallen Order“ in Entwicklung befindet. Allerdings sollen sich auch ein Strategiespiel sowie ein First-Person-Shooter zur „Star Wars“-Marke bei dem Entwicklerstudio in Arbeit befinden. Dementsprechend bleibt abzuwarten, was Respawn Entertainment alles in der Hinterhand hat.

Zudem hatte Electronic Arts im vergangenen Jahr die Exklusivrechte an der „Star Wars“-Marke verloren, woraufhin auch Ubisoft Massive, Quantic Dream und Aspyr weitere Spiele auf Basis des Sci-fi-Epos angekündigt hatten. Somit sollten die Fans in den nächsten Jahren so einige packende Abenteuer geboten bekommen. Sobald weitere Details zu „Star Wars Jedi: Survivor“ und den restlichen Spielen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

