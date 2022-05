Two Point Campus: Der Spionageschulkurs im neuen Trailer vorgestellt

Nachdem aus dem geplanten Release Mitte Mai nichts wurde, ist die Management-Simulation „Two Point Campus“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im August 2022 vorgesehen.

Um euch die Wartezeit bis dahin ein wenig zu versüßen, starteten Sega und die Entwickler der Two Point Studios kürzlich eine neue Trailer-Serie, in der auf die verschiedenen Features des geistigen „Two Point Hospital“-Nachfolgers eingegangen wird. Nachdem sich das letzte Video um die kreativen Anpassungsmöglichkeiten drehte, rückt der nun veröffentlichte Trailer den Spionageschulkurs in den Mittelpunkt und verrät euch, was es mit diesem auf sich hat.

Erschafft den Campus eurer Träume

Wie es in der offiziellen Ankündigung von „Two Point Hospital“ hieß, wird euch im neuesten Werk der Two Point Studios die Möglichkeit geboten, den Campus eurer Träume zu erschaffen. Genau wie es bereits in „Two Point Hospital“ der Fall war, kommen schräge Ideen und ein unterhaltsamer Humor dabei nicht zu kurz. Dank der zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten werden eurer Kreativität kaum Grenzen gesetzt sein.

Vor allem das akademische Jahr, in dem die Studenten anderweitig beschäftigt sind, kann von euch genutzt werden, um Bibliotheken zu bauen, neue Angestellte einzustellen und frische Kurse vorzubereiten, die eure Studenten auf ihrem weiteren Weg vorbereiten.

