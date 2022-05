Rabbids Party of Legends: Partyspiel erscheint im Westen – Termin bestätigt

Nach dem chinesischen Debüt im vergangenen Jahr erscheint "Rabbids: Party of Legends" auch im Westen. Der Termin für PS4, Xbox One und Switch steht fest.

Ubisoft wird das von Ubisoft Chengdu entwickelte „Rabbids: Party of Legends“ hierzulande am 30. Juni 2022 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und Stadia veröffentlichen. Der Launch erfolgt sowohl physisch als auch digital. Bereits seit Mitte 2021 verweilt „Rabbids: Party of Legends“ auf dem chinesischen Markt.

Eigene Wiedergabelisten und KI-Einstellungen

„Rabbids: Party of Legends“ umfasst 50 Minispiele, in denen die Spieler alberne Posen einnehmen, Gegner stürzen, Chilischoten verschlingen, ihre Tanzschritte zeigen und weiteren Aktivitäten nachgehen. Bis zu vier Spieler können lokal an einem Spiel teilnehmen, entweder zwei gegen zwei oder als Free-for-all.

Die teilnehmenden Spieler dürfen in „Rabbids: Party of Legends“ eigene Wiedergabelisten mit ihren Lieblings-Minispielen erstellen sowie die Schwierigkeitsgrade der KI anpassen, so dass das Spiel laut Hersteller „für jedes Alter geeignet ist und Spaß für die ganze Familie bietet“.

Zur Handlung heißt es: „Der Affenkönig und seine Gefährten Pigsy, Sandy und Tripitaka müssen ihre Schritte zurückverfolgen, um sich selbst und die anderen Rabbids wieder nach Hause zu schicken. Die Geschichte erstreckt sich über vier Akte, die jeweils eine andere Region auf dem Spielbrett einnehmen und die Spieler auf eine Reise durch das mythische Reich führen.“

Laut der offiziellen Pressemeldung zum Release von „Rabbids: Party of Legends“ im Westen betont Ubisoft, dass sich das Entwicklungsteam von Ubisoft Chengdu von der traditionellen chinesischen Symbolik inspirieren ließ, um östliche und westliche Empfindungen zu vereinen und so einen integralen Bestandteil der chinesischen Kultur mit der „unbeschwerten, skurrilen und manchmal respektlosen Natur der Rabbids“ zu verbinden.

Nachfolgend könnt ihr euch einen etwas älteren Trailer zum Spiel anschauen:

