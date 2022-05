Blood of Heroes: Interesse blieb aus – Der blutige Brawler wird eingestellt

Nachdem die PC-Community bereits im vergangenen Jahr die Möglichkeit erhielt, den von Vizor Games entwickelten Multiplayer-Brawler „Blood of Heroes“ Probe zu spielen, fand im April 2022 eine geschlossene Beta auf den PlayStation-Plattformen statt.

Wie die Verantwortlichen von Vizor Games auf der offiziellen Website einräumten, wird „Blood of Heroes“ nach der Beta allerdings nicht mehr weiterentwickelt. Aufgrund des ausbleibenden Interesses seitens der Spieler beziehungsweise Spielerinnen entschloss sich das Studio nämlich dazu, die Arbeiten an „Blood of Heroes“ einzustellen.

Die mit der Entwicklung des Multiplayer-Brawlers gewonnenen Erfahrungen sollen in zukünftigen Projekten von Vizor Games berücksichtigt werden.

Entwickler bedanken sich für die Unterstützung

„Wir sind traurig. Aber wir sind nicht gebrochen. All die Energie, die wir in Blood of Heroes gesteckt haben, haben wir in Erfahrungen umgewandelt, die wir gewiss für unsere zukünftigen Spiele nutzen werden – jene Spiele, an denen wir bereits arbeiten. Falls du mit uns in Kontakt bleiben und zu den Ersten gehören möchtest, die von unseren neuen Projekten erfahren, dann folge uns“, so das Studio in der offiziellen Stellungnahme zum Aus von „Blood of Heroes“.

Weitere Meldungen zu Blood of Heroes:

„Wir sind dankbar. Für die Tatsache, dass es dich gibt. Für deine Leidenschaft für Schlachten und deine Willenskraft. Für deinen Mut, ein unfertiges Projekt zu spielen, dafür, dass du an uns glaubst, für dein Lob und deine Kritik sowie für deine unendliche Motivation.“

Das komplette Statement findet ihr auf der offiziellen Website.

Weitere Meldungen zu Blood of Heroes.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren