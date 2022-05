Digimon Survive: Frisches Gameplay zeigt Digitation im Kampf

Bereits 2018 hatten Bandai Namco Entertainment und das verantwortliche Entwicklerstudio HYDE das taktische Rollenspiel „Digimon Survive“ offiziell angekündigt. Nach mehreren Verschiebungen werden wir hierzulande ab dem 29. Juli 2022 endlich in den Genuss des Abenteuers kommen können.

Digitation in Aktion

Nun haben die Verantwortlichen die Rulicon 2022 genutzt, um neues Gameplay vorzustellen. Dadurch erhalten wir bereits einen Blick auf den Kampf zwischen Dokugumon und Agumon, welches dabei auch in Greymon digitiert. Somit kann man sich bereits einen Eindruck von dem Kampfsystem machen, das im Herzen von „Digimon Survive“ stehen wird.

Die Spieler werden in dem neuesten Abenteuer die Geschichte einer Gruppe an High-School-Schülern erleben, die sich auf einem Campingausflug in der Welt der Digimon verlieren. Dort werden sie von wilden Digimon angegriffen, ehe sie von einigen friedlich gesinnten Digimon gerettet werden. Gemeinsam versuchen sie einen Weg nach Hause zu finden, wobei sie auch Freundschaften fürs Leben mitnehmen werden.

Die Entwickler möchten den Fokus auf die Handlung und die taktischen, rundenbasierten Kämpfe legen. Zudem feiert man das 25-jährige Jubiläum des ikonischen Animes, wodurch vor allem langjährige Fans auf ihre Kosten kommen sollen.

„Digimon Survive“ befindet sich für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) in Entwicklung.

