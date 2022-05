Forspoken: Ladezeiten der PS5-Version eingegrenzt

Sobald "Forspoken" im Handel verweilt, müssen PS5-Spieler weniger Geduld als in der Pre-Release-Phase aufbringen. In einem Interview ging Teppei Ono, der technische Leiter der Luminous Engine, auf die Ladezeiten ein.

Sollte es zu keiner weiteren Verschiebung kommen, dann verweilt „Forspoken“ ab Oktober 2022 im hiesigen Handel. Weniger Geduld erfordern offenbar die Ladezeiten des Square Enix-Titels.

Die PS5-Version von „Forspoken“ wird Ladezeiten haben, die kaum eine Sekunde lang sind. Der Hinweis darauf lässt sich einem Interview entnehmen, in dem Teppei Ono, der technische Leiter der Luminous Engine, darüber spricht, wie der Titel von den Technologien auf der PS5 und dem PC profitiert.

Kürzere Ladezeiten als auf dem PC

So erklärte Ono, dass die M.2-SSD der PS5 maßgeblich dazu beitragen wird, die Ladezeiten von „Forspoken“ auf der Konsole zu verkürzen. Während die PS5-Version Ladezeiten von weniger als einer Sekunde haben wird, variieren die Ladezeiten auf dem PC offenbar zwischen 2 und 22 Sekunden – abhängig davon, ob der Titel auf dem PC von einer M.2-SSD, einer SATA-SSD bzw. von Festplatten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten geladen wird.

Auf dem PC profitiert „Forspoken“ von der neuen DirectStorage-Technologie, die in den neuen Betriebssystemen implementiert ist und helfen soll, die Ladezeiten von M.2-SSDs zu reduzieren. Allerdings setzt DirectStorage einige Anforderungen voraus, darunter eine DirectX 12-kompatible Grafikkarte, die Shader Model 6.0 unterstützt.

Die PC- und PS5-Versionen von „Forspoken“ nutzen beide die FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0-Technologie von AMD. Sie nimmt eine Hochskalierung vor, um Spiele besser aussehen zu lassen und gleichzeitig die Hardwareauslastung zu reduzieren. Verglichen werden kann FSR mit Nvidias DLSS-Technologie. Der Hauptunterschied liegt darin, dass DLSS eine Nvidia RTX-Grafikkarte erfordert, während AMDs FSR nicht exklusiv für AMDs Grafikkarten bestimmt ist.

Wie die genannten Technologien zum Einsatz kommen, zeigte Square Enix im vergangenen März in einem Trailer, den ihr euch in der verlinkten Meldung anschauen könnt.

„Forspoken“ erscheint am 11. Oktober 2022 für PS5 und PC. In den vergangenen Monaten wurden reichlich neue Details verraten. Thema waren unter anderem die verschiedenen Arten der Magie, das Avoalet-Reich, ein Mini-Boss-Kampf und weitere Details. In unserer Themen-Übersicht zu „Forspoken“ entdeckt ihr viele Meldungen mit Informationen zum Square Enix-Spiel.

