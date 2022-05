Mafia: Insider liefert Details zur Handlung und dem Setting des unangekündigten Prequels

Bisher unbestätigten Berichten zufolge arbeiten die Entwickler von Hangar 13 aktuell an einem Prequel zur "Mafia"-Serie. Zu diesem möchte der als verlässliche Quelle geltende Insider "Shpeshal Nick" erste Details in Erfahrung gebracht haben.

Bereits im Jahr 2020 wiesen die Entwickler des US-Studios Hangar 13 darauf hin, dass intern großes Interesse besteht, die „Mafia“-Reihe fortzuführen. Zunächst wollten die Verantwortlichen jedoch abwarten, wie die beiden Remaster zu „Mafia“ und „Mafia 2“ kommerziell abschneiden.

Allem Anschein nach schienen die Verkaufszahlen zufriedenstellend ausgefallen zu sein. In der vergangenen Woche erreichten uns nämlich unbestätigte Berichte, in denen die Rede davon war, dass die Arbeiten an einem neuen „Mafia“ bereits laufen. Allerdings sollten wir nicht mit einem klassischen Nachfolger rechnen. Stattdessen berichteten die Kollegen von Kotaku, dass sich das neue „Mafia“ unter dem Arbeitstitel „Codenamen Nero“ in Entwicklung befindet und als Prequel zur Serie fungieren wird.

Insider nennt unbestätigte Details

Abgesehen von der Tatsache, dass das „Mafia“-Prequel auf Basis der Unreal-Engine 5 entstehen soll, wurden von Kotaku jedoch keine weiteren Details zum neuen Projekt von Hangar 13 genannt. Hier springt nun der Industrie-Insider „Shpeshal Nick“ in die Bresche, der in den vergangenen Monaten immer wieder mit korrekten Informationen zu unangekündigten Projekten auf sich aufmerksam machte. Wie „Shpeshal Nick“ berichtet, spielt die Handlung des Prequels Ende der 1910er beziehungsweise Anfang der 1920er Jahre.

Im Rahmen der Geschichte wird euch unter anderem verdeutlicht, wie es Salieri gelang, zu einem der gefürchtetsten Bosse der Unterwelt aufzusteigen. Als Setting wiederum wird laut dem Insider Sizilien fungieren. Ob Salieri selbst spielbar sein wird, konnte „Shpeshal Nick“ bisher nicht in Erfahrung bringen.

Allerdings berichtet der Insider weiter, dass die Entwickler von Hangar 13 aus dem durchwachsen bewerteten „Mafia 3“ entsprechende Lehren gezogen haben und hinsichtlich des Storytellings zu den Wurzeln der Serie zurückkehren werden. Ihr dürft euch also auf eine linear erzählte Geschichte freuen.

2K Games und Hangar 13 wollten die aktuellen Gerüchte um das „Mafia“-Prequel bisher nicht kommentieren oder gar bestätigen. Daher bleibt auch abzuwarten, wann mit der offiziellen Enthüllung des Titels zu rechne ist.

